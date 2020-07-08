【港超聯】大埔欠薪勞資雙方未達共識　球會未憂破產：或有白武士

港超球會和富大埔（下稱「大埔」）拖欠職球員薪酬，勞資雙方在勞工處介入下終在今日（8日）會面，尋求解決方法，惟最後雙方未能達成共識。

大埔秘書長陳平在會後接受查詢，他透露在會上向職球員提出方案，承諾下周會先付清3月份所有欠薪，並會以借貸或籌募方式，自行向勞方發放4月薪金，但希望職球員能跟球會站在同一陣線，向贊助商追討5月及6月份的餘下薪酬。

大埔足球會秘書長陳平承諾向職球員先發放3月及4月份薪金。（資料圖片／邱靖汶攝）

大埔願發放3、4月薪金 望球員齊向贊助商追數

陳平解釋指，明白球員對贊助商欠缺信心，「向我們追數較有把握，也很合理」，惟他強調球會跟球員利益一致，是「命運共同體」，應一起向贊助商追數。

「大埔在財務上沒有能力支付所有薪金，如果要孭到尾，還不如讓法庭判，為甚麼要這麼辛苦，為職球員先付3、4月糧呢？若球會獨自解決所有欠薪，贊助商就毋須付上任何責任。」

大埔足球會及贊助商早前互發聲明，指控對方違約：

大埔贊助商宏大發出的聲明。（大埔體育會提供）

球員質疑大埔拒洽商 陳平反指非球會責任

以球員代表身份出席會議的陸平中則表示，雙方就方案內的賠償金額未達成共識，代表職球員的前主帥馮凱文則指：「勞方希望出多一個月糧保障自己，最重要是賠償要合理。」

陸平中相信球員需時消化方案，「球員明白球會情況，我們希望大家開心見誠去傾，但球會一直沒有答覆，懷疑為何要拖延至今。」陳平回應時強調，球會與贊助商的合約中列明，職球員之聘請事宜由馮凱文及助教劉志強負責，球會只擔當「橡皮圖章」。

大埔守門員陸平中認為球員需時考慮方案。（資料圖片／袁志浩攝）

陸平中又認為，贊助商在欠薪一事上或需付上較大責任，然而他慨嘆若事件訴諸法庭，誰勝誰負，球員始終是蒙受損失的一方，形勢被動。「如球員不接受方案，球會似乎對破產沒所謂；而即使球會告贏贊助商，我們又是否可追討全數欠薪？」

大埔勞資雙方下周會再於勞工處召開會議，陳平指今周會先私下約見部份球員；他卻認為球會不會破產，「相信高層不會見死不救，可能最後會有白武士。」

重溫和富大埔首奪港超聯冠軍的場面：