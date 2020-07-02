【港超聯】大埔與贊助商各執一詞　互發聲明指控　或採取法律行動

港超聯球會和富大埔拖欠薪酬，事件令球隊宣布退出港超之餘，職球員亦需向勞工處求助。球會跟贊助商近日各自發聲明指控對方違約，引起爭議。

大埔足球會（下稱「大埔」）早前宣告退出今季及下季港超聯，球會當時指贊助商「宏大環球集團有限公司（下稱「宏大」）」違反合約，令球會的部份薪酬無法如期發放。

然而贊助商於上月17日向球會發聲明，回應指因港超閉門作賽及延期，令宏大「藉參與贊助大埔而獲得品牌宣傳和推廣的效果將完全無法實現」，而在雙方協議初衷未能達成下，大埔所指的違約不成立。

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大埔足球會及贊助商互發聲明：

大埔贊助商宏大發出的聲明。（大埔體育會提供）

贊助商指球會擅自退賽

贊助商在信中提及大埔球員欠薪問題，認為宏大跟大埔是獨立個體，球員由大埔聘請，支薪屬球會責任。

宏大又稱，曾主動與球會商討本季餘下事情，「已悉數支付球季開始至2020年3月的所有應付款項，並兩次主動提醒及通知疫情後繼續贊助」，因此認為大埔早前公布退出本季港超及亞協盃是單方面決定，變相違反合約。

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球會堅稱按贊助商意向行事

大埔秘書長陳平今日發表聲明，逐點反駁指控，強調一切決定按照贊助商意向行事。聲明中透露，港超停擺期間大埔先後透過總監馮凱文及陳平，直接向宏大簽約人張偉浩查詢球會去向，以及洽談薪酬問題，獲答覆「資金不能在短期內提供，需要復賽之後，才作分期支付。」

大埔及後要求宏大先支付3月份約45萬元的欠薪，再籌謀4至6月的薪酬解決方案。然而，張偉浩在5月下旬表示：「公司無法辦到」並稱；「唯有終止參賽」。會方指以上對話均有電話紀錄，因此「宏大無法按合約支薪」是球會退賽主因，而退賽意向亦出自張偉浩口中，並非大埔「擅自決定」。

和富大埔以衛冕冠軍身份參戰今季港超聯，最終卻落得退賽下場。（資料圖片／袁志浩攝）

大埔重申，宏大於合約中承諾「本年度的贊助屬全季整體性質，不會中途停止或遲延注資」，然而贊助商只口頭承諾繼續贊助，沒有處理球會提出的「重新訂立後續合約，並共同解決欠薪問題」的要求，等同違約。

最後，球會指若贊助商善意解決欠薪問題，定當協助處理，否則不排除以法律行動應對。大埔區議會下周二將討論大埔欠薪問題，而大埔勞資雙方下周三將在勞工處安排下會面。