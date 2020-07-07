【港超聯】區議會收回大埔足球會授權　議員批以大埔名義為所欲為

大埔區議會周二（7日）召開第四次大會，討論「要求大埔足球會交待拖欠職球員薪酬事宜及其財務狀況」事宜。最終區議會通過動議，拒絕再授權大埔足球會於下季代表大埔區參與足總賽事。

區議會雖曾邀請大埔足球會（下稱大埔）管理層及民政事務局代表出席，惟大埔秘書長陳平以「會務繁忙」為由缺席，民政局則僅作書面回應。大埔區議員胡耀昌質疑大埔為逃避監察缺席會議，且在退出港超前並未知會民政局及區議會，因此希望重奪其區隊授權。

議員質疑撤回授權無阻獲資助 民政專員：願意反映意見

他反問民政局如大埔下季在沒有授權下參與足總比賽，是否仍可獲得民政局資助。大埔民政專員陳巧敏沒有正面回應，僅稱大埔在2016/17至2018/19球季都能達到包括訓練時數、主場入場人數、聯賽名次及社區參與等4項指標，然而因大埔未提交今季的中期及終結報告，165萬的資助至今只批出一半。她說：「議員就區隊申請資助條件有意見，我們願意跟民政局反映；至於下季大埔能否獲得資助，是言之尚早。」

大埔民政專員陳巧敏指大埔足球隊表現「達標」，但指其會否繼續獲得資助是「言之尚早」。（袁志浩攝）

會上亦爭論大埔區議會應如何授權區隊，陳巧敏指出過往足總曾去信區議會，要求授權某支球隊作為地區代表，區議會在收到申請後將作討論。不過胡耀昌反駁，指足總多年來均默認大埔的區隊資格，沒有逐年核證授權；區議會秘書李裕修則補充，會方沒有紀錄證明曾收過足總來信，「我問過足總（總）幹事，他說近年已沒有叫大埔區做這個確認（授權）的動作。」陳巧敏及後承認，有關確認授權的做法有「進一步改善空間」。

「難容忍以大埔名義為所欲為」

大埔於一年間由港超冠軍，演變成近月鬧出欠薪風波的球會，多位議員認為區議會有權力撤回其授權。區議員姚躍生批評大埔管理層能力不足，「大埔區議會猶如授權了這班人『走數』，不能夠再容許他們用『大埔』的名義去為所欲為。我認為以後任何有關這團體或相關成員的撥款，區議會也不應審批。」

連桷璋（右）稱，曾聽聞大埔足球隊以現金出糧，懷疑牽涉「洗黑錢」。（袁志浩攝）

民政專員陳巧敏按章程身兼大埔會長，惟她強調自己在會內「沒有實質管理職務」，同時承認不完全掌握相關政策及資料。胡耀昌批評其答覆令人失望，「她的態度讓人感覺無論區議會做任何決議，也不影響事情，民政局下季依然可向大埔（足球會）撥款。哪些績效指標或報告有甚麼意思？地區球隊制度沒有監管，就如一隻怪獸。」

他又稱收到一名資深體育記者的消息，指大埔贊助商以200萬現金支薪，區議員連桷璋又透露曾聽聞該批現金是由人手「攞過關」，有議員隨即質疑事件牽涉洗黑錢活動，問警方會否主動跟進。警方指無法掌握資金來源，「若議員認為當中涉及刑事罪行，歡迎提供資料予警方跟進。」

重溫和富大埔首奪港超聯冠軍的場面：

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通過來季拒授權大埔 倡公開績效報告

大埔區議會最後以16票支持、2票棄權，通過有關拒絕授權大埔下季成為大埔區代表的動議，同時建議民政局公開大埔足過去5年的績效報告。胡耀昌會後認為，動議能確保大埔不會「永續」授權，從而獲得相應區議會福利及資助。

他稱雖曾接觸其他有意代表大埔區的球隊，惟對方希望先集中青訓。大埔勞資雙方明日將出席勞工處安排的會面，胡耀昌指追討欠薪是首要任務，惟預計明日會面結果或未如理想。