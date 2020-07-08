【中國女排】郎平堅持奧運後隱退　曾兩度領軍走出低谷

中國女排傳奇人物郎平，日前接受內地媒體訪問時透露，不會改變奧運後退役的想法。

現年59歲的郎平早於2019年底已透露自己快將退休，到今年年初，亦談到希望在東京奧運之後過退休生活，「自己的時間也想滿足一些自己的愛好，包括旅遊，好好看看世界走一走」。未料東京奧運因疫情延期一年，郎平與中國女排的合約也順延一年，在2021年奧運後到期。

「郎導」到日前再於一次訪問中，再次確認自己在奧運後退役的願望：「沒有考慮過改變隱退時間，現在要做的還是做好教練的本職工作，并且為明年的奧運會做好準備」。

郎平在80年代為中國女排代表，到90年代首度出任主教練，其後曾到意大利執教球會、再執教美國國家隊，2013年重掌中國女排帥印至今。（新華社）

郎平在80年代仍是運動員之時獲譽為世界女排「三大主攻手」之一，她在1981年帶領中國女排首度奪得世界盃，是中國首度在排球「三大賽」獲得冠軍。此後，郎平再次協助中國女排奪得世界錦標賽冠軍及1984年奧運金牌，創下多項歷史，並完成「三大賽」大滿貫。

郎平在1986年首度退役，1990年復出後再度退役，並在1995年首執中國女排教鞭。當年古巴女排稱霸球壇，但郎平仍帶領中國女排獲得1996年亞特蘭大奧運會銀牌及世界錦標賽亞軍，總算走出低谷。

郎平（右）在球員年代已是中國女排的重要人物。（新華社）

1997年獲FIVB（國際排聯）評為年度最佳女教練的她，1998年辭職到海外發展亦取得輝煌成績：1999年至2004年間到意大利聯賽執教，先後率領不同球會獲聯賽及盃賽冠軍；2005至08年間執教美國女排，奪得2008北京奧運銀牌，其後再短暫執教土耳其聯賽球隊。2013年郎平回歸中國女排，再成為主教練，執教至今。

郎平再掌中國女排帥印，再一次領軍踏入「黃金時代」──2015年，在相隔11年後再奪世界盃冠軍，2016年再於里約奧運奪得金牌，成為分別以球員和教練身份都奪得過奧運女排金牌的第一人。儘管在2017年曾因健康問題一度退居幕後，但2018年復出領軍即奪得亞運金牌及世錦賽冠軍。

去年，她更於世界盃領軍11戰全勝，並再奪世界盃冠軍。郎平的最後目標，除了衛冕奧運，更要在隱退前傳承予下一任教練，讓中國女排可持續發展。

郎平的排球生涯：

+ 4 + 3 + 2

以郎平為主角的電影《奪冠》（前名《中國女排》），將於今年內上映，講述中國女排的熱血奮鬥史。郎平由巨星鞏俐飾演，少年版則由郎平女兒白浪飾演。