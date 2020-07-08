【女足】韋婉婷再獻入球助球隊圓7連霸　「很開心成為一份子」

香港女子足球代表韋婉婷早前外流到阿爾巴尼亞女子聯賽，效力冠軍球隊Vllaznia，「韋婉」今日（8日）在關鍵一戰再一次交出入球，助球隊提早封后。

Vllaznia今日對中游的Kinostudio，倘獲勝即可提早一輪奪得聯賽冠軍。韋婉婷今日再次正選上陣，出任右前鋒，她表現活躍，全場起腳3次、有兩次命中目標，並在上半場末段與隊友一次配合，左腳抽射入網，Vllaznia半場已以9：0遙遙領先，最終更以12：1大勝鎖定聯賽冠軍，完成聯賽7連霸。

韋婉婷取得在阿爾巴尼亞聯賽首個入球。（Graeme Chan提供）

韋婉婷賽後拉起香港區旗拍照留念，展露燦爛笑容的她稱今仗續任右前鋒，令她獲更高自由度、也有較多埋門機會，取得入球後亦能增強信心。談到在異地成為聯賽冠軍，「韋婉」坦言：「其實在我加盟前，球隊一直運作得很順利，我來到後是要自己融入、配合，但很開心成為其中一份子」。

Vllaznia成為聯賽冠軍後，應可取得來屆女子歐聯參賽資格，而韋婉婷與Vllaznia的合約暫時簽至季尾，她能否繼續留隊、一圓出戰歐聯的心願，仍是未知之數。

韋婉婷成為繼張煒琪後，近年另一位在海外奪得聯賽冠軍的香港女足球員。（Graeme Chan提供）