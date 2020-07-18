親子行山好去處｜馬鞍山家樂徑易行靚景　觀景台欣賞大埔吐露港

馬鞍山家樂徑的入口和出口均位於馬鞍山郊野公園燒烤場，路程非常短，但能飽覽吐露港海口流入城門河一帶景色，視野由大埔、馬鞍山、香港中文大學、火炭遠至沙田。上落不多，沿路為鋪設良好的石頭路。由於接近馬鞍山市區，且馬鞍山燒烤場設施齊全，吸引不少人一家大小在假日燒烤之餘，來這條路徑輕舒腳頭。

（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）