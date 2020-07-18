親子行山好去處｜馬鞍山家樂徑易行靚景　觀景台欣賞大埔吐露港

馬鞍山家樂徑的入口和出口均位於馬鞍山郊野公園燒烤場，路程非常短，但能飽覽吐露港海口流入城門河一帶景色，視野由大埔、馬鞍山、香港中文大學、火炭遠至沙田。上落不多，沿路為鋪設良好的石頭路。由於接近馬鞍山市區，且馬鞍山燒烤場設施齊全，吸引不少人一家大小在假日燒烤之餘，來這條路徑輕舒腳頭。
（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
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導賞點
馬鞍山觀景台
可欣賞吐露港海口流入城門河一帶，由遠處的大埔，至近岸的馬鞍山、香港中文大學、科學園、沙田等地區的景色。旁邊附設涼亭。
觀景台外望，山下的是馬鞍山新市鎮，對岸的是中文大學及科學園。（野外動向授權使用）
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設施：野餐地點、燒烤場、洗手間、觀景台、涼亭、停車場。
交通資料
起點：乘搭港鐵或巴士至馬鞍山恆安邨或耀安邨，沿馬鞍山路迴旋處旁之良友路上山，步行約30分鐘便到達馬鞍山燒烤場旁的郊遊徑入口；或於馬鞍山新港城或耀安邨乘村巴NR84號，在馬鞍山郊野公園車站下車，沿馬路步行至馬鞍山燒烤場起步。
終點：乘村巴NR84號或電召的士離開。亦可從燒烤場沿良友路步行下山，約40分鐘可到達港鐵馬鞍山站。
馬鞍山家樂徑路線資料（野外動向網頁截圖）
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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：馬鞍山家樂徑】
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