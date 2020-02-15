【西環行山路線】堅尼地城起步登西高山　行港島徑再落香港仔水塘

港島西在坳仔的遠足歷史絕對是九牛一毛，最少三年沒有踏足過，大概因可走之處不算多，而且本身亦不太偏好太近市區的山嶺。鼠年的第五天天色進一步轉晴，能見度維持不俗，午後不如踏上西高山，鳥瞰港島西、薄扶林、九龍西、青衣和南丫島一帶的風光，然後遊覽薄扶林水塘和香港仔下水塘。

鼠年的第五天天色進一步轉晴，能見度維持不俗，午後不如踏上西高山，鳥瞰港島西、薄扶林、九龍西、青衣和南丫島一帶的風光。（北潭坳blog授權使用）

日期：2020年1月29日（三） 路線：堅尼地城站—蒲飛路—松林廢堡—西高山（494米）—港島徑—薄扶林水塘—香港仔下水塘—黃竹坑站 天氣：晴

在堅尼地城站A出口旁邊樓梯登上蒲飛路，「蒲飛」是自助餐的英文音譯，不過沒有可吃「蒲飛」的地方，蒲飛路的英文名字也不是Buffet Road，而是兩端連接的薄扶林道和士美菲路合成的Pokfield Road，至於為何中文名字叫「蒲飛」，可能命名的官員想令名稱活潑一點。

在蒲飛路巴士總站開始登上西高山，初段猶如不見盡頭的「天梯」，但很快進入龍虎山郊野公園。龍虎山郊野公園是境內面積最小的郊野公園，那裡有大量郊遊地點和燒烤場兼位近市區，很多附近居民都會到來閒逛、晨運或野餐，但遠足價值相信較小，因為沒有遠足路線經過，景觀亦不多，稍後會到的西高山實際位於薄扶林郊野公園。

園內最著名的地點就是「松林廢堡」，本稱「松林炮台」或「龍虎山炮台」。英軍在1905年建好並啟用「松林炮台」，但短短七年後西面的摩星嶺炮台也已建好，最終松林炮台於1913年棄用，後來1930年改裝成防空炮台並增加多座營房，但在二戰被破壞，從此荒廢至今。

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再登上一段樓梯接「高西郊遊區」，那裡可登上西高山或太平山，為港島西多道山徑的交匯點。是日為鼠年首個工作日，但部分公司的農曆新年假期會延長數天，尤其國內肺炎疫情嚴峻，促使更多公司延長農曆新年假期，大量公共設施和主題公園亦已關閉，市民紛紛至郊外，不看日期還以為是秋高氣爽的星期日。

沿相對平緩的樓梯排隊登上西高山，步至西高山頂的觀景台時，就見名牌與日期，日期相信靠晨運者自行更新，漁護署職員也不可能每天凌晨或早上上來一次的。西高山絕對是個非常簡單直接的名字，而且離正西面的大東山、鳳凰山超過十五公里，觀感上幾乎一無阻隔，無疑是欣賞日落的好地方。

身處景觀開揚的西高山頂，儘管還有大段路已走，憋不住停留近半小時，攝夠了才在較崎嶇的西脊下山。

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西脊入口有「路不通行」警告牌，此時回望西高山頂，南北兩面都是陡坡，當中南面更有危崖。在西脊小徑走約廿分鐘到龍虎山觀景台，那裡高度較西高山頂低了三分一，景觀當然沒如西高山開揚，然而摩星嶺卻「重見天日」，因為剛才被西高山的山咀遮擋。

在龍虎山觀景台沒作停留，沿港島徑直往薄扶林水塘，屬平緩向下的樓梯。薄扶林水塘是境內歷史最悠久的水塘，建成超過一百五十年，塘水經薄扶林村、華富邨附近，最終流向瀑布灣。

趕路關係，一瞥薄扶林水塘就繼續行程。薄扶林水塘至香港仔水塘之間山徑縱橫，另設有多個退出點，但大致沿港島徑走，整體上落不大，除中段要沿樓梯下降約一百米高度，那裡亦有一片開揚位置眺望香港仔與鴨脷洲。

港島徑稍後要繞經田灣山腰，但此時將近入黑，決定取道引水道直往香港仔郊野公園，再快速看看香港仔下水塘。香港仔下水塘亦建成約一百三十年，本來作為紙廠的私人水塘，亦提供部分食水予鴨脷洲居民，三十多年後水塘收歸政府，以減低附近的薄扶林水塘供水壓力。

看過香港仔下水塘，最後經香港仔市中心徒步至黃竹坑站，結束長約十四公里之步程。

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