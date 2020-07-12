【女足】韋婉婷完成外流後首季聯賽　放眼盃賽劍指歐聯

香港女子足球代表韋婉婷早前外流至阿爾巴尼亞女子聯賽，上仗已為效力球隊Vllaznia提早一輪鎖定聯賽7連冠，在香港時間今晨（12日）的煞科戰，她正式舉起生涯首個異地的冠軍獎盃，並談及感受。

Vllaznia在聯賽煞科戰對Tirana AS，在已獲得聯賽冠軍之下，續派韋婉婷正選上陣出任右前鋒，「韋婉」踢畢半場後被調走，Vllaznia最終以4：1輕取對手，完成今季聯賽。賽後即舉行頒獎儀式，Vllaznia眾將在全季獲17勝1和之下不敗封后，賽後一同舉起冠軍獎盃，「韋婉」亦掛上冠軍獎牌，喜上眉梢。

韋婉婷（前排右二）與一眾隊友領獎。（Graeme Chan提供）

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拒絕領功 韋婉婷：我只是中途加入

雖然加盟不久已贏得聯賽冠軍，但韋婉婷亦再一次拒絕「領功」，指球隊在她來投前已運作得相當順暢，「隊友之前本來已踢得好好，我只是中途加入成為一份子」。相對於冠軍，更令「韋婉」在意的是自己有無進步、或是如何將長處融入球隊當中：「對比第一場（比賽），自己跟隊友的默契多了，同時也發現有難處，在於我到底要如何將長處融入球隊、令球隊更好？在整個過程中，有進步，也了解多了有什麼需要解決」。

韋婉婷加盟Vllaznia之初，是以出戰來季女子歐聯為目標，不過她早前簽下的合約到季尾便結束，又會否有好消息？她透露：「首先好多謝大家對我的關心，本身已持續跟球會討論，大家有共識會在完季後再討論，有消息就會通知大家」。不過，「韋婉」今季的比賽尚未結束，Vllaznia之後仍會參加一項本地盃賽，她仍有機會為球隊上陣。