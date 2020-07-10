【女足】韋婉婷聯賽煞科戰作客變主場　提早奪冠無減爭勝心

香港女子足球代表韋婉婷上月勇闖阿爾巴尼亞，效力當地女子聯賽冠軍球隊Vllaznia，「韋婉」當地時間明日（11日）將迎來聯賽煞科戰。

Vllaznia周三憑韋婉婷交出入球，以12：1大勝中游球隊Kinostudio，提早一輪鎖定聯賽冠軍，達成7連霸。

球隊聯賽煞科戰於當地時間周六下午舉行，原定作客鬥季席的Tirana AS，然而比賽最終改於Vllaznia男子隊主場Loro Borichi Stadium進行。

韋婉婷（中）積極備戰聯賽煞科戰。（Graeme Chan提供）

雖然該球場可容納逾萬名觀眾，但「韋婉」認為對自己的發揮影響不大，「之前也曾在這種大型球場比賽，而我不知道今場有多少名觀眾入場，所以相信沒太大影響，希望以一場勝利去完結這個球季。」

韋婉婷上仗建功助球隊奪冠，重溫精彩時刻：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

「韋婉」今場對手Tirana AS同屬前列份子，她坦言難以預計對方實力，但認為或有利發揮，「她們壓上前進攻的話，正好有空間讓我舒服地踢。」

她又指聯賽冠軍身份未有為自己帶來壓力，「奪冠當然開心，但沒有特別強烈的感覺。依舊用平常心比賽，以取勝或做好自己本份為目標。」