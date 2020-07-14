【港足經典】精工復刻球衣本月限量開售　名宿：以前日練7個鐘

香港足球昔日班霸精工為慶祝創會50周年，除在銅鑼灣Fashion Walk舉辦「香港精工足球隊50年回顧展」，亦跟潮牌INCREDIBLE及PUMA合作推出紀念球衣，人手復刻1980年第一代的主場球衣，以及球隊解散前最後一代球衣，並將限量發售。 精工同時邀得名宿分享當年球圈故事，陳發枝慨嘆因時代轉變，本地球壇已難回復當年勇。

精工體育會在1970至1980年代雄霸香港足壇，在本地球星及世界級外援坐鎮下，九度問鼎頂級聯賽之外，亦不時邀請外隊訪港上演表演賽。藍底配上白色V領的主場球衣，盛載着無數本地球迷的回憶，為慶祝球會創立50周年，有「香港藍軍」之稱的精工今年決定聯同潮牌INCREDIBLE推出兩套紀念球衣，包括1980年第一代，及球隊解散時的最後一代PUMA復刻版球衣。

精工限量推出復刻版球衣，慶祝創會50周年。（袁志浩攝）

全人手復刻精工經典球衣：（按圖放大）

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全人手復刻三大特色

兩款球衣分別於7月18日及25日開賣，前者限量50套，後者則限售40件。球衣屬「全人手香港製造」，複製當年三大特色。首先是領口上的經典雙V設計，採用接駁及重疊縫紉兩種手法，而拼布剪裁亦需人手逐件球衣修口，才確保尖口位乾淨利落。

另外，由於當年精工章沒有電腦存檔，今次需以電腦重新繪製；而標誌及球衣背後的數字，都先印在另一塊布料上，再以人手剪裁、車線縫在球衣上，工序繁複，有別於現時的直接燙印。除此之外，球衣衫腳位亦看不到縫線，需靠改裝衣車才能縫出當時效果。

球衣上的標誌及數字，需以人手剪裁及車線，工序繁複，有別於現時的直接燙印。（袁志浩攝）

精工邀得兩位名宿陳發枝（左）及黃國安（右）出席展覽，陳發枝認為本地聯賽氣氛大減。（袁志浩攝）

精工名宿嘆時代變

精工同時於明日起至7月29日，舉辦50周年回顧展，球隊名宿陳發枝及黃國安今日出席展覽，大談往事。陳發枝慨嘆隨時代轉變，現今球壇已難重現如精工般的班霸，主因是比賽氣氛大減，「以往睇波是個節目，球迷會拖男帶女去看，惟現在容易接觸外地波及其他娛樂，球圈變得缺乏球迷。」他又指昔日球員每日練習近6至7小時，強度難跟現況相比，「那時較多商業球隊，聘請多些外援，每隊佔6至7個，華人競爭大，變相會自己練好技術及體能去搶正選，提升球隊質素。」

前港隊教練郭嘉諾指球衣由香港製造，大讚「本土好多好嘢」。（袁志浩攝）

郭嘉諾倡暫緩復賽

前港隊教練郭嘉諾亦有現身活動，他認為精工是最著名的本地球會之一，而球衣同屬「香港製造」，足證本土「好多好嘢」，相信若要球圈復甦，必須依靠香港球迷及球員克盡己任。外界盛傳郭嘉諾下季將出任香港飛馬主教練，他認為復賽或未必可如期舉行，「相信有風險，政府會勸止。如果想下季可展開，最好暫停復賽，否則有事就要再將下季推遲。」

郭嘉諾又透露，自己或9月開始「有嘢搞」，「很多球員找我幫手，救到就救。」他稱早前報讀的亞洲足協專業教練牌照課程，其培訓部出現人事調動，因此復課依然無期。

香港精工足球隊50年回顧展 日期：2020年7月15日至29日 時間：下午12:30至9:00 地點：銅鑼灣Fashion Walk

精工50周年回顧展部分展品：（按圖放大）