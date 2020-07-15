消委會測試15款Sports Bra女裝運動內衣　Adidas、Nike總評分包尾

很多女士做運動，例如行山、跑步及健身，都會選擇穿上運動內衣（Sports Bra）。 消委會測試市面15個品牌的15款運動內衣，比較它們的舒適及耐用程度。西班牙品牌Oysho的一款Sports Bra獲得最高分，更被讚表現優秀，舒適度高。Lululemon的一款運動內衣雖然是測試產品中最昂貴，但運動時乳房晃動幅度最小。反而Nike及Adidas兩大運動品牌的產品評價一般。

消委會委託獨立實驗室，測試市面上15款運動內衣（Sports Bra），價錢由129元到480元不等，測試項目主要分為舒適程度及耐用程度。做運動時容易出汗，所以運動內衣的透水氣度及排汗快乾度都十分重要。若果運動內衣透氣度低又難乾，就會令皮膚表面累積汗水，削弱身體在運動時的散熱功能，同時令人感覺黏膩不舒服。

很多女生喜歡穿Sports Bra去行山：

+ 21 + 20 + 19

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

+ 11 + 10 + 9

Reebok的Puremove Bra EB8182在這兩方面表現突出，有911克水蒸氣在24小時內穿透1平方米布料，為15款產品之冠；同時，它只需要224分鐘就由濕透變成乾透，在排汗快乾度排行第3位。它在這兩項的評分皆獲滿分的5分。

最快由全濕變乾透的運動內衣就是CW-X的Move Bra HTY087，它只花153分鐘，另外它在透水氣度亦以723排行第3位。

Reebok及CW-X在排汗透氣方面優勝：

+ 3 + 2

至於表現最差的是Adidas的Don't Rest Bra FJ7248，排汗快乾度包尾，花829分鐘，即近14小時，才由濕透變成乾透，只得2.5分；它在透水氣度也是包尾，獲得3分。另一大品牌Nike的Swoosh bra BV3637-010在排汗快乾度及透水氣度的表現略優於Adidas，但在15款產品之中，也是排下游。

消委會提到，女士運動內衣的快乾度相差很大，由最快的153分鐘到最慢的829分鐘都有，當中涉及胸墊的因素，若果Sports Bra的胸墊較厚，代表吸水量大，或因此需要較多時間才能乾得透。

Adidas及Nike測試產品評分較差：

+ 10 + 9 + 8

在舒適程度上，消委會還測試了運動內衣底圍及肩帶的壓力，如果壓力太大的話，會令人不舒服。消委會提到Nike的測試款式穿起來或有較緊的感覺，並指出6IXTY 8IGHT的BR08067在這項表現最差，底圍及肩帶的壓力都較大，以5分為滿分，只得3.5分的評分。

6IXTY 8IGHT底圍及肩帶壓力大：

+ 2

消費者在選購時，可以考慮肩帶較闊的Sports Bra，分擔肩部及胸部的壓力；消委會就提到PUMA的4Keeps Bra PM 51891107及New Balance的NB Pulse Bra AWB61310的肩帶較寬，肩膀承受壓力時較舒服。

PUMA及New Balance款式肩帶較寬：

+ 4 + 3 + 2

女士做運動時，或會擔心乳房過度搖晃，所以消委會都測試了運動內衣對胸部的支撐。經專家測試評審後，發現售價最貴lululemon的Energy Bra Long Line LW2AUZS DFSB，最能夠減少運動時乳房的晃動幅度，而H&M的Active Medium Support Push Up Effect Sports Bra 740930001及Uniqlo的Women Wireless Bra (Active) 414425在這方面都表現不俗。

使用時乳房晃動幅度較少的3個款式：

+ 5 + 4 + 3

至於在耐用程度方面，Adidas及H&M的兩款表現最差，以5分為滿分，僅得2.5分包尾，這兩款及Nike的測試產品皆有一個問題，它們與其他纖維洗濯後，有機會令其他衣物纖維染色。

綜合各個評分項目，消委會認為Oysho的Ribbed Sports bra 2971/234/518表現優異，穿着舒適度高，總評給予滿分的5分，為15款產品之冠，並稱其扣式底圍，易於穿脫。Oysho這款Sports Bra在透水氣度獲得4分，排汗快乾度及底圍肩帶壓力舒適度都有5分，而耐用度亦有4.5分。

Oysho的Ribbed Sports bra獲得總評5分：

+ 2

Under Armour的UA Infinity Mid Sports Bra 1351990-001亦有扣式底圍的設計，同樣獲讚易於穿脫，與PUMA、New Balance、lululemon、CW-X及Cotton On的Strappy Sports Crop 670031-02獲評為整體表現不俗，皆有4星半的高評級。

在消委會的總評之中，大部分款式都獲得4星或而上評級，只有3款在4星以下，分別是3星半的Nike、3星的Adidas及H&M。

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+ 7 + 6 + 5

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