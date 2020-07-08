【足總】新五年計劃懶人包　一文睇清港隊打入世界盃大計

承接《鳳凰計劃》及《五年策略計劃》，足總在2020年推出以「展望2025策略計劃」為名的新一份五年策略計劃。這個計劃圍繞以香港足球代表隊晉級2034年世界盃決賽周的目標而訂立，銳意加強青訓及港超聯發展。

足總為爭取延續民政局撥款，上月底向足球專責小組遞交新一份五年策略計劃，經小組及體育委員會通過後，尚欠民政事務局正式審批。立法會民政事務委員會下周一將討論足總策略計劃，民政局日前向立法會提交文件，亦令這份全長81頁的「展望2025策略計劃」細節曝光。

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2025計劃定下7個策略目標，包括透過加強青訓提升香港隊實力丶改進港超聯、加大力度推廣全民足球，以及改善足總機構管治等。不過民政局表明部份建議未得廣泛共識，2025計劃不獲政府全面認同，當局只會備悉計劃內容。

2025計劃七大策略目標。（01美術製圖）

一） 香港2034計劃

足總部份構思跟今年1月咨詢公眾時相近，提出以港隊晉身2034年世界盃決賽周為目標，並設下時間表，當中表明球隊將以提升球員水平為首要目標，世界排名為次要考慮。球隊未來將建基於4-3-3陣式，也可演變成4-5-1及4-2-3-1，並會建立一套「普遍（common）」的踢法，惟此只屬指引而非規定。

港隊表明未來方向以提升球員水平為先，世界排名屬次要考慮。（資料圖片）

足總為2034計劃訂下時間表，要求梯隊在14年間達成部份指標。（01美術製圖）

港隊短期內仍以入籍兵為主，選兵亦會以能力（best possible players）為準則，不過計劃中提及在能力相近的情況下，應優先在友誼賽挑選本地及年輕球員上陣。足總亦會制定球探系統，搜尋及監察符合代表港隊資格的海外球員。會方計劃每年舉行一個由港隊、港聯及兩支亞洲國家隊參加的具競爭性賽事，並恆常為U23港隊舉辦集訓及友賽。

足總指若球員能力相近，應優先在友賽中挑選本地及年輕球員披甲。（資料圖片／李澤彤攝）

二）青訓計劃

為實現香港2034計劃，足總銳意改革青訓系統，U4、U6及U8球員透過參與地區足球計劃，每年進行36課訓練；U10、U12球員則加設球探制度，從全港小學中發掘最優秀的球員引進球會及足球學校，每年進行54課訓練。

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而在下季開始，足總將舉辦兩個青年聯賽，分別為香港超級青年聯賽（Premier Youth League）及現時的香港賽馬會青年聯賽，由介乎U13至U18年齡層的球員角逐。

足總下季將成立香港超級青年聯賽。（01美術製圖）

現有的香港賽馬會青年聯賽將繼續舉行。（01美術製圖）

足總又從以往統籌青訓，改協助球會推行青訓，會方建議推行亞洲足協青訓牌照計劃，以制訂本地球會青訓的基準，並為合資格球會的青訓工作提供約50至100萬資助和場地配套，以及相關的教練、體適能、運動科學等方面的支援。另外，足總亦建議在將軍澳足球訓練中心加建青訓設施，包括宿舍及飯堂。

本地球員自4歲起就可透過地區足球計劃加入足總青訓系統。（東方體育會提供）

三）港超聯

足總計劃將港超球會可使用獲編配主場的時間延長至3年，從2020/21年度球季起，香港大球場、旺角大球場及將軍澳運動場將各自分配予兩支非區隊使用；而啟德體育園的副場在2023年開放後，亦會被考慮列為港超主場。足總會向政府爭取場地租金津貼，以減輕球會負擔。

為改善港超聯入座率，足總計劃推行各種措施，包括讓球會直接負責籌辦主場賽事、針對學生與青少年提供票價減免，以及移除現有的派發贈票限額等。會方亦在計劃中鼓勵球會聘請「超級外援」，惟未列明定義，只提及該外援應具一定知名度，如曾在世界盃決賽週或頂級歐洲聯賽披甲，且以前鋒球員為佳。

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足總同時提出設立獨立營運的聯賽機構，惟民政局在考慮港超聯目前商業收益後，質疑在未來5年建立此機構在財務上是否實際可行。至於足總建議變更球季時間（由跨年制改至年度制）及引入財政公平競賽原則，當局則認為應先充分諮詢持分者意見。

新一份五年計劃在女足方面亦着墨不少，目標是在2030年殺入亞洲盃決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

四）全民足球

香港女子足球代表隊以晉級2030年女子亞洲盃決賽周為目標，五人足球代表隊則希望晉級2028年亞洲五人足球錦標賽決賽周；足總同時研究建立半職業五人足球聯賽，培育更多五人足球員。

在將軍澳足球訓練中心以外，足總計劃在其他地區增設足球訓練中心，研究在港島、九龍西北，或新界增設地區足球訓練中心的可行性。然而民政局有鑑於足總仍未能為將軍澳足球訓練中心達成持續可行的財務安排，認為足總未具充分條件討論此建議。

足總研究在賽馬會香港足球總會足球訓練中心外，在各區覓地另設訓練中心。（資料圖片）

五）機構管治

審計報告揭示足總管治問題，足總在計劃中承諾會採取措施改善機構管治，包括加強審計機制及內部管控、妥善保存管理記錄和財務報告並增加透明度、加強員工表現的管理，以及確保足總運作符合國際足協、亞洲足協和足總本身的章程。

足總同時建議增加具投票權或不具投票權的會員數目，吸納各界意見；並將舉行球迷論壇作「諮詢機構（consultative body）」，希望雙方交換觀點之餘，亦能凝聚球迷、建立歸屬感。

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