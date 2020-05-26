【滑浪】打石湖白頭浪與雷點交錯　直立板港將浪尖上的堅持

5月18日，天文台預報：大驟雨、狂風雷暴。 烏雲籠罩的清晨，4名直立板運動員吳宇豐、伍英麟、黎紀賢和戴廣達於龍鼓灘昂然划槳出發，展開歷時5天的180公里環港之旅，為本地醫療服務籌集資金，寄語港人逆流而上。 時而波濤洶湧、時而烈日當空，首天出發即遇上俗稱「打石湖」的強陣風，他們說雷點僅在50米之外。 5天後，熱血與汗水交織的「凱旋」就如雨後彩虹。想起出發前一天早預備暴雨烈日的考驗，他們苦笑道出運動員的不二法則：堅持、努力。 當下面對未知的香港人，不也是嗎？ 攝影：羅君豪；短片：葉詩敏

就像被籠罩在疫情陰霾之下，他們在龍鼓灘出發的第一天，同樣烏雲密佈。見慣風浪的大海男兒仍然很「陽光」，逆流逆風，反正都要撐過去。他們說，第一天早上遇上「打石湖」，是5天環港征途中最深刻的經歷。

清晨7時半由龍鼓灘出發時天色陰沉、烏雲密佈，近兩小時後便遇上暴風雨。（羅君豪攝）

「石湖風」狂風雷暴突襲 上船一度海中心迷失

外洋波浪較大，大風浪下原本已要加倍費力前進，出發近兩小時後，他們遇上了划板以來最驚險一仗。陰沉的天空突然拉下千根絲、萬條線，像水廉般打落4人身上，「石湖風」往往伴隨大雨和雷暴，風向突然轉變，風速瞬間增強。正划往港珠澳大橋方向的4人，由直立到要坐在板上平衡划過大浪，未有因風雨而卻步。

白頭浪愈來愈急，雨愈下愈細密，同行的物資船船家急下決定並發號施令：「不行！一定要停！全部上船！」扎根大海的認識，以更實質的幫助回饋海上的他們。

由起點前行了近一個多小時後，船上Support Team人員便說已起了白頭浪，「即是怎樣？」「即浪頭有白色與浪花，是強風。」他解釋說。（羅君豪攝）

4人在風浪下勇往直前，「以為體能很重要，原來意志也不能少。」港隊主力伍英麟說。

「雷點僅在我們50米之外」

早上颯爽的海風後是斜風密雨吹打臉上，放眼看去一道道淡綠色浪湧波紋，卻是難得一見的動人風景。伍英麟說當時風速已逾30米，接近3號風球。那時候的波浪已浪高及胸，能見度不足200米，港珠澳大橋與周遭景物已被傾瀉的大雨蓋過，船家也一度未能找到方向。

除了風雨交加，還不時看到長空劃過閃電，大家在船上未敢用電話查看定位，生怕被雷電擊中。過後在岸邊暫避時，伍英麟說當時雷點其實僅在我們50米之外，難怪船家在靠岸後笑說要吸一口煙：「那麼多人命在我手啊！」

港珠澳大橋在運動員上船後，已被大雨沖洗得「消失不見」。（羅君豪攝）

風雨交加過後，4人順利到達大澳稍作休息，再撐到塘福，完成第一天目標。（羅君豪說）

雷雨過後又一條好漢，雨還未完全停下來，他們已繼續起步前往大澳停岸休息。即使是現在回想起來仍猶有餘悸，「真的很危險」、「執返條命仔」。

就這樣，風雨飄搖與暴烈陽光交錯下，由西面的龍鼓灘，逆時針及至最東北的東平洲，他們經歷了5天的180里征途。淡綠急湧的波濤、湛藍而耀眼的平靜海洋，山海交織的豐富景色，他們在藍海洗滌下凱旋，目前為醫護籌得$103,347港元。（籌款截至5月29日，連結在此）

第二天在猛烈陽光下由塘福划到舂坎角後，他們在灘岸露營休息，「聽到隔離鼻鼾好想打佢！」戴廣達笑言5天旅程是4人難能可貴的經歷與回憶。（羅君豪攝）

體能臨界點時，看到隊友背後的「堅持」兩字，重新獲得力量。「要我再揀一次的話，得我一個便不會再做，有人陪就會！」Edmund（中）笑道。（羅君豪攝）

回到熟悉的西貢碼頭終點時，搬板踏上岸的他們說很累，終於完成了，最想回家睡一覺。黎紀賢（Edmund）開玩笑說：「有鏡頭咋。沒有鏡頭其實累得笑不出來了。」堅持是因着看到隊友T-shirt背上的「堅持」二字，再艱難再累都有同伴同行；狂雨驟降，轉身總有船上Support Team守望。

伍英麟說這180公里的歷程，比起體能，意志更是重要。

屬於大海的人都知道，只有意志堅強，才能到達彼岸。

大海男兒乘風破浪撐到終點是藉着「堅持」這不敗法則，逆流下的香港人同是。（羅君豪）

有你有我有情有天有海有地的破浪記（按圖放大）