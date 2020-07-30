新冠肺炎｜口罩令下有人無罩跑步　市民跑至口罩全濕：扭到出水

政府周三（29日）起收緊防疫措施，身處室內及室外公眾地方必須戴口罩，做運動及吸煙不獲豁免。 政策推行兩天，天文台也連續第20日發出酷熱天氣警告，記者到中西區海濱長廊一帶，發現大多市民都依例戴口罩跑步，更跑至口罩濕透；但仍有少數人未有正確戴上口罩，甚至「冇罩」跑步。

記者今日早上到連接灣仔金紫荊廣場、添馬公園及港外線碼頭的中西區海濱長廊視察，約數十名市民跑步，大部份都戴上外科口罩或布口罩，甚至有人戴上包圍臉部及頸部的面罩練跑。

然而在逾30度高溫下，少數市民「冇罩跑」；部份外籍人士也選擇拉低口罩，或不時將鼻子露出。

雖然天時暑熱，但大部份跑步的市民都乖乖戴上口罩。（袁志浩攝）

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平日會由灣仔會展出發跑到西營盤的鄭先生，坦言在「口罩令」下跑步，感到比之前辛苦，「往時來回大約花個半小時，但現在戴口罩呼吸沒有這麼暢順，要『行吓停吓』」。他特別購買一個膠托放在口罩內，減輕呼吸難度，「否則口罩會黐住個嘴，使用膠托後沒有這麼焗促，但跑了一會口罩依然濕透，可以扭出水來」。

疫情下，鄭先生認為做多點運動對身體有益，所以堅持跑步，「沒有辦法，為了香港人及自己好，唯有戴上口罩跑步」。他表示甚少看見跑友違例，又透露自己曾到淺水灣曬太陽，看見市民在封灘下僅於一旁的長櫈上曬太陽，讚揚香港人「好守規矩」。

鄭先生戴口罩由灣仔跑到西營盤，他指雖然已在口罩內放膠托，口罩仍然濕到扭出水來。（袁志浩攝）

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適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：

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另一市民潘先生每日均會跑步至少半小時，他稱對戴口罩跑步「冇咩所謂」，「現時疫情也要小心為上，唯有慢慢跑，這樣才不會太辛苦」。他又指自己雖察覺個別人士「冇罩」跑步，但表示諒解，「他們跑得快一點，可能會辛苦些，所以才這樣做。我認為這是很自然的事，況且又不是企定定跟他傾談，所以不擔心受感染」。

潘先生強調自己跟足防疫要求，但認為口罩令不會減少市民做運動的意欲：「相信執法人員也只是勸籲性質居多，你肯戴又合作的話，為什麼要罰？做開運動的人肯定會繼續做，沒有太大影響。」

其他地區市民在口罩令下的運動情況：

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至於操普通話的劉先生則表示觀察到戴口罩跑步的人數愈來愈多，他認為政策雖有點不方便，但仍支持港府：「政府怎樣要求，市民就怎樣做。這樣能阻止病毒傳播，對市民來說，辛苦一點沒所謂，香港能夠繁榮平安就好了。」

其他運動品牌或與運動有關的口罩：

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關於上述運動口罩的詳細資料或官網：

Buff口罩：https://www.buff.com/buff-filter-mask

Mizuno口罩：https://special.mizunoshop.net/

Yonex口罩：https://www.yonex.com/news/general/verycool-face-mask-reusable-mask-with-cooling-technology/

New Balance口罩：https://www.newbalance.com/making-ppe-face-masks/?ICID=404_REDIRECT_NEW#style=MSK003NB&size=M

橫濱灣星口罩：https://ec.baystars.co.jp/items/4573357379632

關於外科口罩的9件事：

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