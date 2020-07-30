【中超】陳俊樂連續兩仗正選　富力慘負恒大　戴偉浚後備搏得12碼

中超大連賽區第二輪上演「廣州打吡」，由廣州恆大淘寶對廣州富力，香港代表隊中場陳俊樂連續兩場為富力正選上陣，惟面對實力強橫的恆大，富力終以0：5告負。

陳俊樂今仗續任進攻中場，與丹比利（中超譯：登貝萊）合作穿針引線，前線則有沙希域（中超譯：扎哈維）、常飛亞及雷納迪尼奧。富力上仗敗予深圳佳兆業一戰，攻、守兩端都顯得力不從心，今仗對班霸恒大亦非常吃力，8分鐘恒大已先開紀錄，楊立瑜左路突破後推橫，再交直線予後上的保連奴，由這位曾效力熱刺及巴塞隆拿的巴西前鋒冷靜射入成1：0。

陳俊樂（前排右二）連續兩場為廣州富力正選上陣。（廣州富力微博）

上半場恒大整體攻勢較多，陳俊樂在禁區內獲得皮球後曾嘗試突破對手防線起腳，但被恒大後衛擋出，沙希域一次禁區內轉身施射亦僅僅高出，這名以色列前鋒其後一次反擊，在1對4下終決定自行在禁區頂射地波，無力之下被門將沒收。40分鐘恒大攻勢，梅方右路斬中，韋世豪搶點射彈地波入網，半場將比數拉開至2：0，及後沙希域及雷納迪尼奧先後埋門亦未能入球。

換邊後，富力以李提香入替中場主將丹比利，恒大續佔上風，53分鐘，高准翼左路表演腳法，輕鬆擺過表現惡劣的富力右閘唐淼抽入，僅10分鐘後唐淼又在禁區內犯手球，泰利斯卡（中超譯：塔利斯卡）操刀射成4：0，完場前再艾傑臣（中超譯：艾克森）罰球直接破門，鎖定5：0勝局。

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富力下輪將在周三將對河南建業，至於恒大則在下周二，對另一香港土生球員戴偉浚效力的深圳佳兆業。深圳今日鬥上海綠地申花，戴偉浚下半場後備上陣延續出色表現，並在補時階段搏得一記12碼，儘管深圳最終以2：3僅負，戴偉浚表現仍深獲球迷讚賞。