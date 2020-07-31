【女足】韋婉婷外流歐洲再奪一盃　證實來季離隊：世事難料

香港女足代表韋婉婷月初登陸阿爾巴尼亞女子聯賽、加盟Vllaznia後，已先助球隊完成聯賽7連霸。 香港時間今晨出戰阿爾巴尼亞盃決賽，Vllaznia亦順利封后，連續7季成為「雙冠王」。然而韋婉婷證實來季不會留隊，她坦言「世事難料」。

Vllaznia早前過關斬將，進入決賽對聯賽亞軍Apolonia，韋婉婷再度正選上陣，先後出任中場及左翼。在聯賽實力超班的Vllaznia，上半場戰至19分鐘，已憑Lufo及Leba分別於一次角球攻勢、及一次遠射領先2：0，其後韋婉婷參與了第3個入球的攻勢，在38分鐘助隊友Gjinji破門，Vllaznia半場已遙遙領先3球。

Vllaznia奪得女子阿爾巴尼亞盃冠軍。（FSHF）

換邊後踢到約60分鐘，賽事早已失去懸念，韋婉婷亦被換出，77分鐘，Doci為Vllaznia射入第4球，Vllaznia最終以4：0大勝封后，連續7季成為阿爾巴尼亞女子雙冠王。

Vllaznia下季將參加女子歐聯，然而韋婉透露，自己最終未能跟球會在合約上達成共識，來季不會留隊。對此她坦言「世事難料」，而被問到會否繼續外流，她則表示自己沒有方向；亦因生活經費等問題，將在當地時間今晚啟程回港，一切在返港後再作打算。

韋婉婷外流阿爾巴尼亞聯賽之旅：