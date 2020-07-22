女足．短說｜遠離香港煩囂闖歐洲小國　韋婉婷純享足球的每分每秒

「食飯要諗足球，瞓覺要諗足球，無時無刻都要諗足球。」 好友昔日在集訓時的一番話，韋婉婷至今刻骨銘心，而她也終於實現了這個夢想。 這位27歲女將上月外流阿爾巴尼亞女子聯賽球隊Vllaznia，首度成為全職球員，「毫無顧慮地踢波，原來係咁正！」在這歐洲小國，她覓得夢寐以求的生活，卻後悔一切來得太遲，「有些事習慣了就改不動，希望香港球員記得，趁後生就應放膽去試。」

自從張煒琪在2017年赴澳洲落班，秦正行及鍾貝琪近年亦先後加盟英國球會，本地女將外流漸成趨勢。然而誰也沒想過在新冠肺炎疫情肆虐全球，各地均採取「封關」措施之際，竟傳來韋婉婷外闖阿爾巴尼亞女足勁旅Vllaznia的消息。

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韋婉婷在疫情期間成功外流阿爾巴尼亞球會Vllaznia。（Graeme Chan提供）

冀征歐洲頂級舞台 疫情下毅然離港

這位女將原來去年初已透過電郵向多間歐洲球會自薦，至今年終獲Vllaznia邀請試腳，對方承諾負責來回機票及食宿等開支。縱然現況讓家人擔心其安危，韋婉卻認為機會難逢，「當初收到消息後緊張又期待，擔心當地足球水平會否很高？不過也相信新環境、新挑戰會令我成長。我很重視這次機會，視它為一個落腳點，去測試自己可否再進一步。」

韋婉早年赴美國升學，曾因貪玩而放棄足球；畢業後回流亦受傷患困擾而短暫退出球圈。她重返綠茵場後逐漸成為本地班霸公民及港隊主力，大可繼續留在舒適圈中，惟「女子歐聯」四個字，讓她鼓起勇氣。「我幻想中的女子歐聯是歐洲頂級賽事，加上以往大多跟亞洲球員交手，希望有機會接觸這個平台，見識一下歐洲足球有多優秀。」

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參加女子歐聯是韋婉婷（前排左二）的目標，Vllaznia已問鼎今屆聯賽冠軍，若她來季留效將有望實現夢想。（Graeme Chan提供）

在香港要顧慮的事太多，時間總是就住就住。現時全職的唯一煩惱，就是如何令自己踢好一點，好正！

想做就做 夢寐以求的全職球員生活

記得在韋婉外流之初，記者欲查詢此趟旅程細節，她卻希望保持低調，先專注足球，待試腳成功才逐一交待。或許正因如此，韋婉坦言抵埗時「一心掛住踢波」，想法蓋過了徬徨。

「去年到日本五人足球聯賽試腳，若當時選擇留效，要兼顧足球及工作，生活模式跟香港十分相似，所以才決定放棄。不過在這裏（阿爾巴尼亞）真的只有足球！」

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韋婉在訪問間不下一次說過，鍾愛這種全職訓練模式，「很渴望這種生活，在香港，單是健身已有很多顧慮。例如要趕時間教波、擔心有沒有足夠體能應付晚上練習......時間好像永遠都『就住就住』。」

相反，韋婉在阿國生活相當充實，早上8至10時晨操一課，之後跟隊友吃早餐、散步，下午再到健身室鍛鍊，任何事也隨心所欲，她感嘆終於找到了這種夢寐以求的感覺，「好正！在這裏唯一的煩惱，就是如何操弗自己，讓自己踢好一點。」

韋婉婷在阿爾巴尼亞的每日都會晨操，下午雖有空閒時間，她卻會自發去健身。（Graeme Chan提供）

以往收工後很累，容易有惰性，但我現在是全職球員，無論多攰都要出盡全力。

香港難以追趕的距離

現時與7位隊友居於同一屋簷下，韋婉透露隊友們作息定時、注重飲食，逼使自己更認真對待全職球員的身份。「在香港大家也是收工後趕到球場，本身已經很累，訓練時容易有惰性。可是在這裏，我是全職球員，無論多攰都要出盡全力，否則就會被罵。」

在港時平均每周只練3至4課，韋婉亦在球會及港隊間兩邊走，幾課練習由不同教練主持，訓練內容或未能互相配合。然而阿國的訓練又是另一個世界，「這裏雖沒光鮮的裝潢，但簡單的設備經已足夠。練習場地都是固定的，這一點在香港很難做到。而每課都是跟同一班人，教練在控制訓練量上更得手應手，可按球員的狀態去調節。」

韋婉婷（中）積極備戰聯賽煞科戰。（Graeme Chan提供）

如在放大鏡下的歐洲足球

外流短短一個月，韋婉已七度為Vllaznia正選上陣，讓她體會最深的是歐洲體力化的踢法。「這裏跟在日本試腳時的逼搶同樣明快，但日本球員幫波的距離很近，歐洲球員卻因有腳力，會站在遠一點的位置支援，所以我無論跑動、傳球力度都要用多點力量，場上每個動作猶如『放大』了一樣。」

韋婉又認為，歐洲球員未如日本或亞洲球員注重細節，踢法較粗糙，「所以我要花點時間去摸索，看看如何跟隊友配合。」

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韋婉婷坦言仍未適應歐洲的體力化踢法，她笑言場上所有動作及距離猶如被「放大」。（Graeme Chan提供）

+ 3 + 2

雖然香港跟歐洲於踢法、訓練模式，以至生活文化上都存在差異，但韋婉憑着對足球的熱愛，自信可慢慢適應。不過至今她仍是隊內唯一一位並非以阿爾巴尼亞語為母語的球員，平日聊天也要依靠個別隊友以英文翻譯，「語言」成為她難以跨越的障礙。

「場外理解不到她們的對話，我認為沒甚麼大不了，始終我是來踢波的。可是在場上就只得我無法跟教練及隊友直接溝通，會影響表現；這也不可能在短期內解決，所以有點難受。」

Vllaznia陣中能說英語的人不多，韋婉婷平日只能靠阿爾巴尼亞女子國家隊隊長Albina Rrahmani（右）為她翻譯。（Graeme Chan提供）

有人曾跟我說：要無時無刻都諗住足球。既然我正在實現這件事，多辛苦也值得。

銘記戰友一番話 有她們才有現在的我

隻身到異地追尋夢想，有苦自己知。然而戰友過去的一句說話，叫韋婉這段期間咬緊牙關走下去。

「在一次集訓時有人曾跟我說：『難得去集訓，就是要食飯諗足球，瞓覺諗足球，無時無刻都要諗住足球。』雖然現時非集訓，但我每日也在實現這件事，所以很開心，多辛苦也值得。」韋婉雖沒有透露這名戰友的名字或身份，但相信她倆之間為足球而奮鬥的回憶，是她堅持的最大動力。

而過去一個月，韋婉收到無數朋友送上支持，回想起每番鼓勵的說話，她不禁哽咽，「其實不只是這段時間，3年前我陷入了人生的低潮，踢得不太好，但很多人仍願意信任我，幫我捱過難關，才有現在這個我。」

韋婉婷成為繼張煒琪後，近年另一位在海外奪得聯賽冠軍的香港女足球員。（Graeme Chan提供）

最心痛是 踢得太遲

結果韋婉沒有辜負大家期望，她協助Vllaznia達成本地聯賽7連霸，是繼張煒琪後，第二位在海外贏取錦標的香港女將

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看見韋婉在奪冠後拿着區旗慶祝的照片，記者也很替她高興，可是這位女生一貫地謙厚，並沒視冠軍為人生成就之一，反當作是個「見證」而已，「我不敢說是揚威海外，就只是一位香港球員代表當地球會捧盃罷了。若說歸屬感的話，我寧願代表香港隊去贏一場比賽。」

韋婉婷近年已成港隊主力，即使身在阿爾巴尼亞，她仍心繫香港女足。（資料圖片）

後悔自己來得太遲，很多動作定了形，想改也未必改到。

韋婉的外流再度引起大眾對香港女足的關注，她希望自己的經歷能為後輩們提供一點動力及勇氣，「大家會知道原來這件事是可以做到的，希望她們有心、有夢想的的話，就去做吧。」

27歲的韋婉也不諱言，直至在當地練習時才察覺自身的不足。「來到這裏才發現我有很多動作已經定了形，想改也未必改到，進步空間很少。尤其在埋門方面明顯跟歐洲球員有差別，無論動作、技術、心態等都未達基本要求。」

她呼籲香港的年青球員應把握青春，盡早尋求挑戰，「希望香港的年青球員，20歲前有機會的話就放膽去試。愈早外流及訓練，定可更易適應及提升自己，避免跟我一樣，後悔一切來得太遲。」

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