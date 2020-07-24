【女足】韋婉婷助球隊反敗為勝　晉盃賽決賽衝擊8連冠

香港女子足球員韋婉婷上月勇闖阿爾巴尼亞女子聯賽，成為當地班霸Vllaznia贏得聯賽7連霸的一份子。「韋婉」當地時間周四（24日）為Vllaznia於「阿爾巴尼亞盃」上陣，協助球隊反敗為勝晉級決賽，將再度衝擊錦標。

Vllaznia挾聯賽7連冠出戰阿爾巴尼亞盃，首圈在韋婉婷貢獻助攻下，大勝AAS（Albanian Ajax School）3蛋晉級。

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球隊當地時間周四在準決賽遇上聯賽排名第4的Juban Danja，「韋婉」續以正選右前鋒身份亮相，上半場先後兩次起腳命中目標，惟皆被對方守門員沒收。

韋婉婷在阿爾巴尼亞盃準決賽擔任正選前鋒。（Graeme Chan 提供）

結果Vllaznia在先失一球的情況下，連入5球反勝，成功躋身決賽，將力爭在連續8次在這項盃賽封后。

而Vllaznia決賽將會Tirana AS及Apolonia的勝方，兩隊分為聯賽季軍及亞軍，相信冠軍戰勢有惡鬥；而有關決賽日期，則有待阿爾巴尼亞足總公布。

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