【女足】韋婉婷轉戰盃賽獻助攻　當地足協會長大讚球隊：好榜樣

香港女子足球代表韋婉婷上月外流至阿爾巴尼亞女子聯賽，投效班霸Vllaznia。「韋婉」為球隊贏得聯賽7連冠後，當地時間周五（17日）轉戰當地盃賽「阿爾巴尼亞盃」，並以一記助攻協助球隊晉級次圈。

韋婉婷效力的Vllaznia上周創下聯賽7連冠的紀錄，然而聯賽雖已煞科，球隊仍需出戰「阿爾巴尼亞盃」。這項盃賽於2009年成立，Vllaznia在過去7屆都成功勇闖決賽兼高舉錦標，上屆更在冠軍戰大炒對手10：1捧盃，今屆將力爭8連霸。

韋婉婷上場賽後與隊友一同慶祝聯賽奪冠。（Graeme Chan）

韋婉婷成為繼張煒琪後，近年另一位在海外奪得聯賽冠軍的香港女足球員。（Graeme Chan提供）

Vllaznia今日在首圈賽事中迎戰聯賽排名第6的AAS（Albanian Ajax School），韋婉婷繼續正選披甲，以前鋒身份為球隊衝鋒陷陣。

雖然「韋婉」只上陣56分鐘，但她上半場中段曾於禁區邊緣覓得起腳機會，埋門僅被敵軍守門員救出。最終在「韋婉」交出一記助攻之下，Vllaznia以3：0擊敗AAS晉級。

「韋婉」今場交出助攻，球隊最終以3：0獲勝。（Graeme Chan提供）

另外，Vllaznia的出色表現獲得當地足協主席Armand Duka稱讚，他在個人社交網站上撰寫道：「Vllaznia已成為阿爾巴尼亞女生的象徵，也是其他球會的榜樣，期望她們的成功可以啟發更多女生投身足球界。」

阿爾巴尼亞足協會長恭賀Vllaznia奪冠。（Armand Duka Facebook截圖）

重溫韋婉婷在聯賽煞科戰的比賽及頒獎片段：