K Kwong分享戴口罩做運動心得　揀口罩架不可馬虎（附片段教學）

戴口罩做運動有什麼要注意？化學博士K Kwong昨日接受視像訪問，談到「行山神器」口罩架的功用，還有選購及佩戴口罩架的心得。他還教大家分辨不同類型的口罩，並根據個人行山做運動的經驗，推薦納米布的口罩。

K Kwong接受視像訪問，教大家如何佩戴口罩架。（片段截圖）

化學博士K Kwong近期頻頻測試口罩，而且他熱衷行山遠足，近日都試過戴住口罩上山，正好為大家介紹戴口罩做運動的注意事項。他覺得「行山神器」口罩架非常好用，可以減慢口罩被汗水沾濕的時間，大讚：「大汗的人會覺得它有很大威力！」不過，他強調大家要選擇適合自己臉形的口罩架，不是每款口罩架都適合你。

K Kwong上周六戴住口罩上釣魚翁，他表示除喝水外全程都沒有脫下口罩。（受訪者提供）

K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

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K Kwong之後講到口罩有幾種，例如不合抗疫規格的，包括沒有濾芯的布口罩及防花粉口罩。他還講到有一種口罩有小小「茅招」，它有濾芯但不過濾排出的空氣。至於最普遍的外科手術口罩，K Kwong不建議戴熔噴布的款式，而用納米布的會較好，因為納米布的款式濕水後不太影響功能，正合做運動使用。