【女足】韋婉婷暫無緣歐聯　仍不負6周留歐旅程：意義在一個見證

疫情之下，香港人與最愛的旅遊絕緣；偏偏6個星期前，韋婉婷這個27歲香港女孩忐忑地出發，來到巴爾幹半島西南的阿爾巴尼亞－－她自薦成功，獲當地女子班霸Vllaznia錄用，半季加盟參加餘下賽事。 未能如願續約挑戰下季女子歐聯，「韋婉」上機回港前，卻自覺收穫豐富。

3周前，韋婉婷在尾二的一輪聯賽為Vllaznia交出入球，助球隊提早完成聯賽7連霸。奪冠之後，她說自己只是半途加入：「球隊本來就運作得很順利」。香港時間今日（31日）凌晨，Vllaznia再奪得阿爾巴尼亞盃冠軍，今次韋婉全程參與，但她仍不邀功，淡淡地說：「感受（跟奪得聯賽冠軍）差不多，不過球隊在盃賽決賽的發揮，比起聯賽發揮得更好及更有隊形，所以會比較開心」。

足球的意義在於團隊，真正熱愛足球的人就如韋婉般，看到的不只有自己、而是團隊。比起兩個冠軍獎盃，與隊友譜下的異地回憶、在歐洲足球學到的一切，更為重要。

一次旅程，兩個獎盃，最重要的卻是許多無形得著。（資料圖片/Graeme Chan提供）

初到阿爾巴尼亞時，韋婉婷曾想過是否能爭取來季隨Vllaznia參加女子歐聯，但即使加盟後正選參加絕大部份賽事、亦有入球，她最終仍然未能與球會就續約達成共識，今天晚上就動身返回香港，正式結束歐洲旅程。

短短6周卻有極大意義，「波邊度都有得踢，但這個多月經歷和得到的，未必到處也可經歷到。」上機之前，她細數在當地的得著：「最感恩是認識到一起居住的隊友，她們照顧了、也幫助了我很多；可以近距離體驗到歐洲足球的踢法，是一個很好的經歷；而且旅程之中，自己在各方面都有成長……心理質素、身體碰撞等等」。

語言是韋婉婷在阿爾巴尼亞的一大障礙，當地人操阿爾巴尼亞語，需靠懂英語的隊友翻譯。（資料圖片/Graeme Chan提供）

比起錦標，珍貴的回憶及自我成長才是韋婉婷所重視。（資料圖片/Graeme Chan提供）

儘管旅程暫時結束，她仍自信這段日子有其意義：「意義可能就是一個見證，一個曾嘗試跳出香港、近距離感受另一國家足球文化的見證」，她更希望自己的經歷，能啟發更多女子足球員外出尋找機會：「希望她們見到，這件事是可行的」。

香港疫情未緩，韋婉婷暫時未有下一步計劃、也未細想將來方向，只願回港後完成14天隔離檢疫後，球場已能重開。無論她的下一步如何，在6個星期間豐富了的經驗、開闊了的視野，都將使她在場內場外變得更強。

韋婉婷的阿爾巴尼亞之旅：