【美網】基域奧斯為公眾安全退賽　批評參加表演賽球員行為似小丑

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新冠肺炎持續肆虐全球，堅持上演的美國網球公開賽（美網）在這種特殊情況下，作出相應措施，盡量減低球手感染機會。

不過，澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）以公眾安全為由，決定退出今年美網，並再次狠批6月期間接連確診的「表演賽群組」，直指行為自私。

世界「一姐」、澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty）早前宣布不參加美網，英國球手梅利（Andy Murray）當時已認為會有更多大名球星跟隨步伐退出。不出所料，基域奧斯周日（2日）拍片宣布，退出今年賽事。

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基域奧斯拍片狠批早前參加表演賽引爆疫情的球員自私。（Getty Images）

男單世界排名40位的基域奧斯，表示希望大家「停一停，想一想，健康及公眾安全才是最重要」，「網球界及經濟都可以重建，但生命卻是一去不復返」。他續指退賽是個「痛心」的決定，但「為了澳洲人、數以十萬計因疫情逝世的美國人及社會大眾」才會作出這樣的選擇。

基域奧斯尊重美網堅持開波的決定，亦認為「只要大家都安全第一」，球手參賽當然沒有問題。不過，基域奧斯話鋒一轉，突然重提早前歐洲表演賽爆發感染群組的事件，狠批有份參與的球手自私。

基域奧斯宣布退出今年美網。（Getty Images）

祖高域早前舉辦慈善表演賽，因防疫不足，自己亦確診，惹來不少批評。（Getty Images）

不開名炮轟哥歷

「網球選手們，你們一定要通力合作，以社會大眾的利益為依歸，」基域奧斯說：「不能出來似個小丑一樣，在歐洲『掠水』，舉辦表演賽搵快錢，這是十分自私的行為。」

網壇「一哥」祖高域（Novak Djokovic）早前籌辦慈善賽，但防疫措施幾近於無，最後迪米杜夫（Grigor Dimitrov）、哥歷（Borna Coric）及杜洛伊基（Viktor Troicki）3名參賽球手確診，及後祖高域本人與妻子亦「中招」，事件引來不少批評。

基域奧斯亦就此事與哥歷於Twitter發生罵戰，今次拍片雖然未有開名，但實屬追擊曾表示不關注批評的哥歷。

基域奧斯、哥歷網上對罵：

拿度曾對美網開打表示有保留。（Getty Images）

基域奧斯希望這些「自私」的球手回頭是岸：「想一想這病毒的可怕，它不在乎你世界排名有多高、你多富有，所以麻煩你們檢點一些。」至於一直無私地幫助大眾及遵守防疫指引的球員，基里域斯就祝他們好運。

衝冕的西班牙「泥地王」拿度，早前亦對美網此時仍堅持開波的決定有保留，但就未有作出任何決定。

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