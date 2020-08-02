【美網】基域奧斯為公眾安全退賽　批評參加表演賽球員行為似小丑

新冠肺炎持續肆虐全球，堅持上演的美國網球公開賽（美網）在這種特殊情況下，作出相應措施，盡量減低球手感染機會。 不過，澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）以公眾安全為由，決定退出今年美網，並再次狠批6月期間接連確診的「表演賽群組」，直指行為自私。

世界「一姐」、澳洲球手芭迪（Ashleigh Barty）早前宣布不參加美網，英國球手梅利（Andy Murray）當時已認為會有更多大名球星跟隨步伐退出。不出所料，基域奧斯周日（2日）拍片宣布，退出今年賽事。

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基域奧斯拍片狠批早前參加表演賽引爆疫情的球員自私。（Getty Images）

Dear Tennis,



I will not be playing this year at the US Open.



It hurts me at my core…But I’m sitting out for the people, for my Aussies, for the hundreds of thousands of Americans who have lost their lives, for all of you. #SincerelyYours, @NickKyrgios pic.twitter.com/7EecHNU82l — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) August 1, 2020

男單世界排名40位的基域奧斯，表示希望大家「停一停，想一想，健康及公眾安全才是最重要」，「網球界及經濟都可以重建，但生命卻是一去不復返」。他續指退賽是個「痛心」的決定，但「為了澳洲人、數以十萬計因疫情逝世的美國人及社會大眾」才會作出這樣的選擇。

基域奧斯尊重美網堅持開波的決定，亦認為「只要大家都安全第一」，球手參賽當然沒有問題。不過，基域奧斯話鋒一轉，突然重提早前歐洲表演賽爆發感染群組的事件，狠批有份參與的球手自私。

基域奧斯宣布退出今年美網。（Getty Images）

祖高域早前舉辦慈善表演賽，因防疫不足，自己亦確診，惹來不少批評。（Getty Images）

不開名炮轟哥歷

「網球選手們，你們一定要通力合作，以社會大眾的利益為依歸，」基域奧斯說：「不能出來似個小丑一樣，在歐洲『掠水』，舉辦表演賽搵快錢，這是十分自私的行為。」

網壇「一哥」祖高域（Novak Djokovic）早前籌辦慈善賽，但防疫措施幾近於無，最後迪米杜夫（Grigor Dimitrov）、哥歷（Borna Coric）及杜洛伊基（Viktor Troicki）3名參賽球手確診，及後祖高域本人與妻子亦「中招」，事件引來不少批評。

基域奧斯亦就此事與哥歷於Twitter發生罵戰，今次拍片雖然未有開名，但實屬追擊曾表示不關注批評的哥歷。

基域奧斯、哥歷網上對罵：

But yes, a tad bored watching your boring ass tennis and personality bringing absolutely zero to the sport. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 30, 2020

拿度曾對美網開打表示有保留。（Getty Images）

基域奧斯希望這些「自私」的球手回頭是岸：「想一想這病毒的可怕，它不在乎你世界排名有多高、你多富有，所以麻煩你們檢點一些。」至於一直無私地幫助大眾及遵守防疫指引的球員，基里域斯就祝他們好運。

衝冕的西班牙「泥地王」拿度，早前亦對美網此時仍堅持開波的決定有保留，但就未有作出任何決定。

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