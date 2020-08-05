卡斯拿斯掛靴│美斯向勁敵致意　讚皇馬一代鋼門逼使自己突破極限

西班牙一代鋼門卡斯拿斯日前宣布掛靴，結束22年職業生涯。巴塞隆拿射手美斯透過《阿斯報》，告別「聖卡斯」，又指該名一代門神的成就，早已令他成為球壇傳奇。

卡斯拿斯經過缺陣15個月後，終在日前決定掛靴，留下對球迷及支持自己的家人的感謝之言後，正式結束22年的職業生涯。美斯得知之後，透過《阿斯報》向卡斯拿斯致意。

卡斯拿斯正式掛靴 感謝同路人沿途相隨 無悔球員生涯終結

美斯曾17度攻破卡斯拿斯十指關。（Getty Images）

美斯於文中說道：「卡斯拿斯退休了，但他早就以他在西甲及國際球壇的成就，成為足球史上一個傳奇。」他大讚卡斯拿斯是無出其右的門將，又指二人雖一直都是勁敵，但多得這段競爭關係，「每次對賽大家都突破極限」，因而成為了更好的球員。

卡斯拿斯退休，結束22年職業生涯。（Getty Images）

曾讚美斯為自己對過最強射手

雖然卡斯拿斯於皇家馬德里時，效力巴塞隆拿的美斯一直都是其「死敵」，但卡斯拿斯在離開皇馬後的一次訪問中說：「我遇過最好的前鋒，一定是美斯。無論結果是好是壞，我已無數次對他的射球作出反應了。」

美斯指卡斯拿斯的成就，早已讓他成為傳奇。（Getty Images）

卡斯拿斯於37次「國家打吡」上陣，皇馬戰績12勝10和15負，失了64球，其中17球由美斯攻入。

被譽為世界最佳門將之一的他只得6次保得住清白之身，但普遍認為皇馬防守太差，尤其是第一代「銀河艦隊」後期的後防球員更被批評為「雪糕筒」，就算「聖卡斯」能力再大，亦不可能保住當時皇馬的後方。

一代鋼門卡斯拿斯：