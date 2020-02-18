【足球】卡斯拿斯新挑戰　宣布競逐西班牙足總主席

前西班牙國家隊隊長卡斯拿斯，在去年5月在訓練期間因心臟病突然暈倒，雖然病癒後重投波圖的訓練，但他至今未有再度披甲。如今「聖卡斯」再有新嘗試，他在個人Twitter公開宣布他將競逐今年的西班牙足總主席一職。

卡斯拿斯（Iker Casillas）去年5月在波圖訓練時，突然心臟病發暈倒，這個消息震驚世界各地的球迷，幸好「聖卡斯」在接受手術後未有大礙，更在往後時間重投球隊訓練，但他一直未有再度披甲。

外界對於卡斯拿斯的前途有十分多揣測，一度曾經傳出他成為波圖的管理層等，但一一未有實現。「聖卡斯」如今有新嘗試，他在個人Twitter上公布他的新動向，他將參與競逐新一屆的西班牙足總主席一職，希望帶領西班牙足球至新高度，並以「#IkerCasillas2020」的標籤。

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

卡斯拿斯在西班牙球圈甚有地位，多年來為國家隊上陣167場，曾經擔任國家隊隊長，亦是西班牙在2008至12年期間，連奪世界盃及歐洲國家盃錦標的主力之一。