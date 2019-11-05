【葡超】卡斯拿斯相隔半年後復操　冀重投球隊訓練

半年前，波圖門將卡斯拿斯在訓練期間心臟病發暈倒； 半年後，「聖卡斯」重投球隊訓練，未知會否為復出把關而舖路。

現年38歲的前皇家馬德里門將卡斯拿斯，在今年5月在波圖訓練時，突然心臟病發暈倒，並隨即送院接受手術，幸好及後並無大礙，但醫生不建議他在短期內返回綠茵場。

卡斯拿斯突然暈倒後，外界曾經傳出不少消息，指該名前西班牙國家隊門將將會掛靴，並改任波圖的高層。不過，卡斯拿斯以行動澄清傳聞並不屬實，他在球隊開操時現身訓練基地，並指與隊友再聚感到興奮。

卡斯拿斯去季未有缺席聯賽及歐聯任何一仗，是波圖後防的定海神針。（資料圖片／視覺中國）

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波圖醫療團隊一直密切關注的卡斯拿斯健康狀況，而他逐漸進行輕量訓練，早前上載在跑步機訓練的相片，證明身體狀況良好。「聖卡斯」在周一（4日）透過Twitter發文，上載一張球鞋的照片，配上「放在儲物櫃6個月零3日後」。根據西班牙《阿斯報》了解，卡斯拿斯現時可參與20至25分鐘的獨自輕量訓練，有望逐步重投球隊訓練。

卡斯拿斯在今年3月與波圖續約，有望為該支葡萄牙勁旅出戰至40歲，但他突然心臟病發，使他至今未能在賽場上披甲。

卡斯拿斯已逐漸進行輕量訓練。（Twitter截圖）