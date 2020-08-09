【F1 70周年大獎賽】韋斯達賓破平治壟斷　侯根保上頒獎台再等等

F1 70周年大獎賽周日（9日）於英國銀石賽車場舉行，平治今仗受輪胎問題困擾，被紅牛的韋斯達賓打破「Silver Arrows」今季的壟斷，首度踏上頒獎台最高一級，以77分升上車手積分榜第2，落後榜首的咸美頓30分。

今仗一大焦點就是得到第3位起步的侯根保，可惜他很快被起步更佳的韋斯達賓爬頭，曼終只得第7。

平治兩台戰車以黃胎起步，但很快就均收到車胎已到極限的訊息，只可提早入站。韋斯達賓殺上第一位，兩台平治不只未能追上，而且更出現了磨損問題。

韋斯達賓勝出後十分興奮。（路透社）

乘韋斯達賓及隊友保達斯入站，咸美頓殺上領先位置，一心等安全車出場，但今站比賽未有重大意外發生，最後只能入Pit換胎。不過，他在最後3個圈追上保達斯，更得到車隊准許，在「保持乾淨」的情況下與隊友「砌車」。

平治今戰受輪胎問題困擾，最終被紅牛打破今年首4站全勝紀錄。（Getty Images）

咸美頓最終於第50圈，在Wellington直路「搞掂」保達斯，成為今站亞軍，追平了「德國車神」舒密加155次上頒獎台的紀錄。保達斯排頭位賽，最終只得季軍，於車手積分榜更被「韋少」爬頭。

韋斯達賓比賽中提醒車隊職業飲水、洗手，可見贏得輕鬆。（路透社）

70周年大獎賽前十成績：

+ 6 + 5 + 4

提車隊人員飲水洗手

韋斯達賓輕鬆奪標，完場前更問車隊職員有沒有飲水，又提醒紅牛眾人要「洗手、洗手、洗手」。今年第一次得到分站冠軍的他自言沒有預期過奪冠，幸好今站一切順利。

咸美頓則表示今站挑戰嚴峻，「沒有預期過車胎會出現這樣起泡（Blistering）的情況」,但相信平治會盡能力解決問題，迎接下一站西班牙站賽事。

F1未來7站賽程（按圖放大）：