【F1】平治爆胎驚魂縈繞礙發揮　韋斯達賓戰術奏效伺機奪冠

上周F1英國站，兩架平治戰車最後關頭雙雙爆胎，咸美頓以「3個轆」捱過終點線驚險奪冠。一周後同樣在銀石舉行的「70周年大獎賽」，輪胎問題依然困擾「銀箭」，結果被紅牛的韋斯達賓「偷雞」成功奪走分站冠軍。 車手榜領先的咸美頓賽後坦言擔心重演上周的驚險一刻，頭位起步的隊友保達斯同樣對車隊決定有怨言。

時間回到上周的英國站，戰至最後關頭，兩架平治戰車先後爆胎，保達斯因此跌出三甲，咸美頓幸好在最後一圈出事，最終以3條胎「死捱」衝線。輪胎供應商倍耐力（Pirelli）調查後，表明不會更改「70周年大獎賽」的輪胎設定，比起英國站使用再軟一格的輪胎，整體而言車胎的壽命比上站更短，所以今站全數車手亦要兩度「入Pit」換胎。

韋斯達賓破平治壟斷 侯根保上頒獎台再等等

上站英國站咸美頓最後一圈爆胎，結果驚險奪冠。（資料圖片／Getty Images）

70周年大獎賽前十成績：

+ 6 + 5 + 4

平治受輪胎問題影響 韋斯達賓戰術奏效取勝

上站爆胎驚魂依然困擾平治車隊，縱然保達斯及咸美頓包辦頭行起步，可惜在比賽途中兩名車手先後向車隊匯報，無論較軟的黃胎抑或較硬的白胎，狀況同樣不理想，更一度陷入「垂死」（Critical）狀態，連換胎後未見好轉繼續掙扎。

平治受輪胎問題影響下，未如早前賽站般開賽早段已「拋街」，前十起步唯一使用較硬輪胎起步的韋斯達賓，愈戰愈勇緊貼咸美頓，即使比賽工程師欲叫「韋少」減速，韋斯達賓表示機不可失繼續力逼前方的平治戰車。

在韋斯達賓的紅牛戰車上，看不見平治的輪胎問題，「韋少」使用較硬的白胎愈放愈有，比賽時稱感覺良好，第一次換胎出Pit時一度被保達斯趕過，但他極速反超前重奪領先。除了輪胎外，紅牛車隊今站在戰術上亦有針對性部署，與保達斯在同一圈進行第2次換胎，確保在輪胎壽命上沒有輸蝕，在今季第6站終於打破平治的壟斷。

以較硬車胎起步的韋斯達賓成功突圍，力壓兩架平治奪冠。（Getty Images）

上站爆胎奪冠未驚完 咸美頓：我好驚又爆胎！

當保達斯及韋斯達賓雙雙入Pit後，帶頭領先的咸美頓不斷透過無線電與車隊工程師聯絡，商討「一停」的可能性，最終未能成事，及後以較新的輪胎超越保達斯，以亞軍完成。

「咸爺」賽後稱輪胎「起泡」（Blistering）問題限制戰車的發揮，並擔心重演上站爆胎的慘劇，「從沒有想過今站會遇上如此嚴重的輪胎問題，我一直擔心爆胎再度出現，這是一場非常艱難的賽事。」

咸美頓Last Lap無線電曝光 倍耐力徹查連環爆胎事件

兩名平治車手隨即討論輪胎狀況。（Getty Images）

平治戰車飽受輪胎問題影響，咸美頓返回車房後即時查看車胎狀況。（Getty Images）

保達斯「黑仔」兩星期 暗寸車隊反應慢

經歷兩周賽事後，只能以「黑過墨斗」形容保達斯這兩站的遭遇。上站末段爆胎，使他跌出前十，偏偏隊友兼勁敵卻在最後一圈爆胎，更可以維持其冠軍位置。

保達斯周六排位賽幾經辛苦「鍊贏」咸美頓以頭位起步，惜在今站遇上輪胎問題，原以為十拿九穩的冠軍寶座拱手相讓予「韋少」，最後只能以季軍完賽，損失慘重，被領先車手榜的咸美頓拉開34分距離。

剛續約的保達斯賽後當然心有不甘，暗示車隊反應遲緩，斷送他奪冠的機會，「戰車擁有不錯的速度，惜戰術上有不少進步空間。當韋斯達賓超越我後，車隊就像睡着了一樣，未有任何戰術上的回應，這為我上了寶貴的一課。」

保達斯頭位起步惟最終只得季軍，難掩失望。（Getty Images）

F1未來7站賽程（按圖放大）：

+ 3 + 2

【70周年大獎賽】賽事精華：