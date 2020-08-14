【足球轉會】馬體會面臨主將離隊危機　倫敦雙雄準備出手搶人

馬德里體育會以1：2飲恨不敵RB萊比錫，歐聯8強行人止步，主帥施蒙尼除了再度失落歐聯錦標外，更要面對主力離隊的風險，而門將奧比歷及中場湯馬士柏迪盛傳已成為倫敦雙雄的目標。

馬體會門將奧比歷（Jan Oblak）今仗未能為球隊力保清白之身，第2個失球省中隊友反彈入網，實屬非戰之罪。該名斯洛文尼亞籍門將盛傳是車路士及曼聯的目標人物，希望羅致他改善門將的問題。

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施蒙尼避過剋星難逃出局厄運 再度無緣捧歐聯

奧比歷出戰8強賽前，接受西班牙《阿斯報》訪問，表示將在完成歐聯後考慮自己的將來，「首先專注在萊比錫的賽事中，現在並非適合的時機討論轉會，我將在球季結束後好好考量。」英國《太陽報》早前曾經透露馬體會只要有球會願意支付1.09億英鎊的違約金，便有望簽入該名斯洛文尼亞門神。

馬體會鋼門奧比歷早前表示完成歐聯後考慮自己的將來。（美聯社）

車路士正選門將阿列沙巴拿加與主帥林柏特關係破裂，不論足總盃決賽及歐聯16強同樣坐冷板凳，「車仔」急需找來正選門將的人選，奧比歷是潛在人選之一，阿積士的奧拿拿及般尼的普比同樣受到車路士垂青。

【車路士盛傳今夏收購球員】

+ 5 + 4 + 3

阿仙奴出價被拒 祖雲達斯加入戰團柏迪或成派路首簽

今仗被列後備未有上陣的湯馬士柏迪（Thomas Partey），該名法國中場早已與阿仙奴繫上關係，盛傳是阿迪達其中一名心儀球員。根據英國《每日郵報》透露柏迪的違約金為5000萬鎊，而兵工廠早前以2250萬鎊加上古安杜斯，卻被馬體會方面拒絕。

【阿仙奴入貨清單】

意大利《米蘭體育報》透露祖雲達斯有意加入戰團，據報「老婦人」對柏迪非常感興趣，加上老將馬杜迪離隊加盟國際邁阿密產生的空缺，增加祖雲達斯出手搶人的機會，柏迪更可能成為派路上任後首簽，來季伙拍賓坦古亞及新兵艾法美路組成中場線。

湯馬士柏迪如今成為阿仙奴及祖雲達斯的目標人物。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】