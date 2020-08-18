【西甲】巴塞隆拿主帥斯迪恩被炒　提前舉行會長選舉

西甲勁旅巴塞隆拿上周在歐聯八強以2：8慘敗給德國班霸拜仁慕尼黑出局，會方周一（17日）宣布解僱上任不足一年的主帥斯迪恩（Quique Setién），日內公布繼任人選。當地傳媒報道，巴塞隆拿有意招攬名宿穩定軍心，荷蘭籍教練朗奴高文是接任主帥熱門人選，1990年代助巴塞隆拿首奪歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）的朗奴高文，據稱現正身處當地。

現任荷蘭國家隊主帥朗奴高文在1月曾婉拒巴塞隆拿邀請，但經歷心臟手術，相信現時情况已較為適合，惟一旦上任，須分配好兼教兩隊的時間及工作。朗奴高文在1989年加盟巴塞隆拿，司職後衛，重炮式罰球經常取得入球。他效力巴塞隆拿6季，球隊在西甲4連冠，並奪得92年歐冠錦標。

朗奴高文（左一）如接棒巴塞，將要兼顧荷蘭國家隊職務，對其身體不無考驗。（Getty Images）

巴塞隆拿召開緊急董事會後還同時宣布，將原定明年6月舉行的會長選舉提前至3月中舉行。2014年接任會長一職的巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）近年屢遭批評管理不善，更被指一手造成巴塞今天亂局，包括球會財政混亂，球員人工水平過高，過億歐元三大收購古天奴、奧士文尼迪比利、基沙文全部失敗；其次是辭退前主帥華維迪時手法拙劣，炒人後巴塞又遲遲不公布繼任人選，終被名宿沙維狠狠拒絕，無人可揀之下找來無甚名氣的施迪恩。今年4月，巴塞隆拿董事局一次過有6個成員請辭，集體「用腳投票」擺明就是對巴杜美奧不滿。