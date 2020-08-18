【英超】曼城建大衛施華雕像致敬　來季回歸西班牙投皇蘇

曼城在歐聯8強以1：3不敵里昂出局後，球隊的老臣子大衛施華亦結束「藍月亮」的十年生涯，該名34歲的老將來季重返西班牙，加盟皇家蘇斯達並簽約兩年。 另外，曼城為了向施華致敬，宣布計劃在主場外建立施華的雕像。

在曼城效力十載的大衛施華（David Silva），完成今個球季後離隊，「藍月亮」在歐聯8強不敵里昂後，施華10年的曼城生涯隨之結束。

大衛施華以大勝告別英超 效力十載四度助曼城聯賽封王

大衛施華最後一場英超賽事：

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即使大衛施華已年屆34，他今季在英超賽場仍然「有貨交」，聯賽貢獻6個入球及10個助攻，當他離隊後當然不愁出路，早前曾經傳出施華與意甲的拉素「無限接近」。不過，施華並非轉戰意甲，來季決定重返西班牙，以自由身加盟西甲的皇家蘇斯達，並簽約至2022年。

大衛施華透過社交網站正式向曼城球迷告別，穿上曼城及戴上隊長臂章是他的光榮，同時有幸與世界上最好的球員及教練合作，當然還有一直支持他的球迷。

施華直言無悔當年加盟「藍月亮」，並稱球隊在他生命佔非常重要的席位，「在這10年間，我與曼城一同成長，我們一同慶祝贏得錦標，經歷不少美好的時光，而我的家庭亦誕下兒子，生命中的重要時刻亦在曼城渡過，若然時光倒流至10年前，我也會選擇加盟曼城。」

大衛施華4度英超奪冠：

效力十載﹑四度贏得英超錦標，大衛施華絕對是曼城取得佳績的關鍵人物，為表對施華的敬意，曼城在官方網站宣布將在主場外建施華的雕像，表揚他10年對「藍月亮」的貢獻。

曼城主席穆巴拉克（Khaldoon al-Mubarak）在聲明中指歷史將記下施華對曼城所有貢獻，「大衛施華是個安靜的領袖，他以行動啟發身邊隊友，不論小將或一隊隊友亦有得着。他在過去10年的貢獻，已在球隊及球迷留下深刻印記，尤其是他美妙的球技。」