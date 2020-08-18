【行山】細龍太陳偉琪打風前行山頂　遇「可愛新朋友」搵食

撰文：顏銘輝
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在《愛．回家之開心速遞》演「細龍太」的陳偉琪今日下午在社交網站分享行山相，但今次的照片重點不在陳偉琪的性感行山look之上，而是她遇上了野豬一家！
陳偉琪今日下午在Instagram分享短片及照片，見到她跟朋友到太平山的夏力道行山，還在盧吉飛瀑前自拍合照。她留言：「暴風雨前行山奇遇記。」究竟在山頂行山會有什麼奇遇？原來她遇上當地「居民」。
陳偉琪行山頂遇野豬一家：
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雖然陳偉琪今日行山穿上Sports Bra，還大曬玉背，但最搶鏡的肯定是野豬一家。從她的照片所見，她至少遇到6隻野豬，還有身上仍有花紋的幼年野豬。她拍了短片，見到一隻野豬在路邊用鼻子翻土。她用英文留言：「結識了一些可愛的新朋友。」
野豬是香港常見的雜食性動物，經常使用鼻子翻土，找尋植物的根及球莖，或者泥土入面的小動物做食物，例如蚯蚓。
漁護署在官網上提醒郊遊人士，切勿餵飼野豬，如果在郊野見到野豬出沒，應保持鎮定，不要主動走近及干擾牠們。請勿接觸野豬，尤其是幼年野豬，更不應用物件拋向或驅趕罰豬，因為具領導地位的雄豬或帶有小豬的母豬受挑釁或驚嚇後，可能會攻擊人類。
另外，陳偉琪在照片中沒有戴口罩，她在Instagram上補充：「一直戴住口罩，影相先除一秒。」
很多女藝人喜歡行山郊遊，例如曾淑雅Jumbo Tsang：
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