71歲葡萄牙總統落海救人成全球熱話　平民總統竟是游泳健將

葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）近日一段影片，成為全球熱話——不是會見政要、也不是醜聞，而是這位71歲「平民總統」在受訪期間突然落海救人，成為英雄。

71歲的德索薩日前造訪阿爾加維地區的Praia do Alvor沙灘，度假之餘，亦希望透過此行宣傳、協助重振當地旅遊業。

德索薩在沙灘上受訪期間，突然發現海中兩名女子的獨木舟翻轉、載浮載沉，他隨即躍入海中，游到兩女子出事的位置。

德索薩救人過程、上岸後獲民眾歡迎：

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迪索薩回到陸上後，先抹乾身體、再與四周民眾問好，他受訪時解釋情況：「有一股很強的水流，將她們從另一個沙灘沖到這邊、更令她們的獨木舟反轉，她們喝下很多海水也無法將獨木舟較正，更無法爬上舟上，亦無法游泳，這就是水流的力量」。

同時間有另一男子前往營救，他盛讚這位見義勇為的男子是「英雄」，並指兩位當事人本身不熟水性，勸戒她們日後要更小心。

其實迪索薩作風一向親民，熱愛游泳的他能保持好身手，全賴每日游泳的習慣，他曾透露自己不論冬夏，都堅持每日游泳，而且他愛好到海中暢泳，常被葡萄牙民眾拍下「上水」後的情況。雖是總統，但迪索薩相當貼地，曾被拍得到超級市場購物。