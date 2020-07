【體育熱話】拉莫斯模仿八爪魚步　麥佳格金球還擊獲邀到皇馬練波

沙治奧拉莫斯(Sergio Ramos)與綜合格鬥(MMA)巨星麥佳格(Conor McGregor)原本風馬牛不相及,兩人因為拉莫斯一個動作、一個Instagram帖文連在一起,皇馬隊長甚至邀請對方到銀河艦隊操練。

沙治奧拉莫斯早前在球隊操練期間射進一記漂亮入球後,得意地面向鏡頭模仿麥佳格著名的八爪魚步,他還在帖文中tag入麥佳格,加上一句:「你覺得如何?」(What do you think, @TheNotoriousMMA?)

原本只是西班牙球星的一次開玩笑,不料8天之後,麥佳格以行動回應:他上載一條自己正在射門的短片,在片中他第大步踏前起腳破網,無論射門角度、方式和起腳位置,均與拉莫斯的入球相似。

麥佳格也學拉莫斯一樣Tag對方,然後說句:「你覺得如何?」(What do you think @sergioramos?)

拉莫斯大方讚賞麥佳格的射門精彩,皇馬隊長還問他:「有興趣到皇馬訓練一課嗎?隨時歡迎你過來加入我們。」麥佳格樂意接受邀請,表示:「謝謝你,我的兄弟!下一次當我到馬德里的時候,將會接受這個榮譽。」

沙治奧拉莫斯近年均有留鬚,但那是比較整齊的短鬚,自從球季停擺多月,皇馬隊長變得不修邊幅,頦下濃密的鬍子愈來愈長,無論身型還是造型均與麥佳格如出一轍。或者他也覺得如此,所以特別在入球後Tag上這個格鬥專家來幽對方一默。

他意想不到的是,麥佳格同樣熱愛足球,水平顯然也不弱。剛宣布第三度退休的麥佳格,本身是英超球隊曼聯球迷,最愛球星是愛爾蘭同鄉兼紅魔鬼前隊長堅尼(Roy Keane)。去年他接受國際足協(FIFA)訪問時曾說過,「相比起睇波,我更喜歡踢波,但曼聯是我的球隊。」

「我被球會和圍繞曼聯的成功和勝利者思維吸引,艾雲和堅尼等愛爾蘭傳奇球星,同樣是技藝與勝利者心態兼備的球員」,他對後者讚口不絕,「堅尼是歐洲足球史上其中一個最佳中場球員,對手在踏進球場面對他之前,心理上早已被他擊倒。」連欣賞的足球員也要具備強悍特質,果然是一貫麥佳格本色。

