【體育熱話】拉莫斯模仿八爪魚步　麥佳格金球還擊獲邀到皇馬練波

沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）與綜合格鬥（MMA）巨星麥佳格（Conor McGregor）原本風馬牛不相及，兩人因為拉莫斯一個動作、一個Instagram帖文連在一起，皇馬隊長甚至邀請對方到銀河艦隊操練。

沙治奧拉莫斯早前在球隊操練期間射進一記漂亮入球後，得意地面向鏡頭模仿麥佳格著名的八爪魚步，他還在帖文中tag入麥佳格，加上一句：「你覺得如何？」（What do you think, @TheNotoriousMMA?）

原本只是西班牙球星的一次開玩笑，不料8天之後，麥佳格以行動回應：他上載一條自己正在射門的短片，在片中他第大步踏前起腳破網，無論射門角度、方式和起腳位置，均與拉莫斯的入球相似。

【麥佳格模仿拉莫斯入球連環圖】

麥佳格也學拉莫斯一樣Tag對方，然後說句：「你覺得如何？」（What do you think @sergioramos?）

拉莫斯大方讚賞麥佳格的射門精彩，皇馬隊長還問他：「有興趣到皇馬訓練一課嗎？隨時歡迎你過來加入我們。」麥佳格樂意接受邀請，表示：「謝謝你，我的兄弟！下一次當我到馬德里的時候，將會接受這個榮譽。」

【麥佳格與拉莫斯變孖生兄弟？】

+ 8 + 7 + 6

沙治奧拉莫斯近年均有留鬚，但那是比較整齊的短鬚，自從球季停擺多月，皇馬隊長變得不修邊幅，頦下濃密的鬍子愈來愈長，無論身型還是造型均與麥佳格如出一轍。或者他也覺得如此，所以特別在入球後Tag上這個格鬥專家來幽對方一默。

他意想不到的是，麥佳格同樣熱愛足球，水平顯然也不弱。剛宣布第三度退休的麥佳格，本身是英超球隊曼聯球迷，最愛球星是愛爾蘭同鄉兼紅魔鬼前隊長堅尼（Roy Keane）。去年他接受國際足協（FIFA）訪問時曾說過，「相比起睇波，我更喜歡踢波，但曼聯是我的球隊。」

「我被球會和圍繞曼聯的成功和勝利者思維吸引，艾雲和堅尼等愛爾蘭傳奇球星，同樣是技藝與勝利者心態兼備的球員」，他對後者讚口不絕，「堅尼是歐洲足球史上其中一個最佳中場球員，對手在踏進球場面對他之前，心理上早已被他擊倒。」連欣賞的足球員也要具備強悍特質，果然是一貫麥佳格本色。

【今夏已落實轉會】