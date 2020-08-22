【英超】盛傳奧巴美揚與阿仙奴續約在即　IG直播透露真相

阿仙奴隊長奧巴美揚的去向一直是外界焦點，隨兵工廠贏得足總盃冠軍後，利好消息接踵而來，除了簽入韋利安後，奧巴美揚與球隊續約亦漸轉明朗化，英國傳媒盛傳該名兵工廠隊長簽約在即。不過，奧巴在Instagram直播中，開腔談及續約事宜，直言對傳媒的報道感一頭霧水。

阿仙奴早前在足總盃決賽擊敗車路士，是隊長兼前線主力奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）加盟兵工廠以來的首個錦標。奧巴美揚與球隊的合約在明年夏天屆滿，雙方至今一直未能達成協議，一度盛傳奧巴或離隊他投，而主帥阿迪達曾多次打「開口牌」，向外界堅稱有信心奧巴將繼續留隊。

阿迪達堅稱對奧巴美揚與球隊充滿信心。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴首5輪賽程：

兵工廠早前再度稱霸足總盃後，似乎對奧巴續約增添不少信心，英國傳媒流傳阿仙奴將開出一紙周薪25萬鎊的3年合約，並指該名加蓬尖刀即將落筆簽約，繼續留效阿仙奴。

不過，事情並非如想像中般順利，奧巴美揚與胞兄Willy早前在Instagram直播，奧巴開腔談及與阿仙奴續約一事，他直言對外界的傳聞大惑不解，「外界表示我即將與阿仙奴續約，但至今球會方面未曾開出任何合約。」奧巴續稱希望盡快向球迷轉達好消息，證明他亦有意繼續留效兵工廠。

奧巴美揚稱阿仙奴方面未向開出任何合約。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴高薪一族列陣：

+ 4 + 3 + 2

繼日前以自由身簽入韋利安後，盛傳阿仙奴無限接近法甲里爾的巴西籍中堅馬加希斯（Gabriel Magalhaes），英國傳媒指該名22歲的中堅已完成體測。包括巴黎聖日耳門﹑曼城及曼聯等球員同樣傳聞有意羅致馬加希斯，而英國《泰晤士報》透露拿玻里對馬加希斯甚感興趣，至今依然極力挖角，希望取代高列巴尼的位置，讓該名塞內加爾鐵衛離隊。

盛傳阿仙奴入貨清單（按圖放大）

【今夏已落實轉會】