【歐聯】好友命途各異　尼馬失冠痛哭　古天奴完美結束拜仁生涯

份屬好友的尼馬與古天奴，在歐聯決賽各為其主，結果錦標落在古天奴效力的拜仁慕尼黑手中，尼馬賽後不禁痛哭，難掩其失望之情。 古天奴過去代表國際米蘭﹑利物浦及巴塞隆拿出戰歐聯，一直與錦標無緣，如今終於一嘗歐聯冠軍滋味。

古天奴與尼馬識於微時，一同代表巴西U16國家隊到國外出戰，往後齊齊入選大國腳，在巴西國家隊並肩作戰，即使二人一直無緣效力相同球會，但二人早已建立深厚的感情。古天奴與尼馬今年在歐聯決賽相遇，各為其主的二人，注定未能一同笑到最後。

+ 6 + 5 + 4

拜仁慕尼黑由京士利高文下半場頭槌一箭定江山，一球力克巴黎聖日耳門，第6度歐聯封王。與錦標擦身而過，作為PSG靈魂人物的尼馬賽後難掩失落，更不禁落下男兒淚，在後備席及領取亞軍獎牌時，失落之情表露無遺，對手的阿拉巴見狀亦上前安慰該名巴西球星。

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尼馬賽後失落痛哭，拜仁主帥菲力克及阿拉巴上前安慰。（Getty Images）

Cena de cortar o coração...💔 pic.twitter.com/tMCAEJGZfT — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) August 23, 2020

尼馬在2017年夏天離開巴塞隆拿，以破紀錄的轉會費加盟巴黎聖日耳門，縱然在國內嬴盡錦標，惟依然未能為法甲球隊締造歷史。當他步上頒獎台的一刻，眼前大耳獎盃觸摸得到卻捧不走，恍如是世界上最遙遠的距離。

尼馬與歐聯錦標擦身而過，完場後哭成淚人。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

有人歡喜有人愁，過往效力國際米蘭﹑利物浦及巴塞隆拿時，古天奴一直與歐聯獎盃無緣。在2010年夏天加盟國米時，球隊正好是衛冕歐聯冠軍，及後兩屆分別8強及16強止步。古天奴及後轉投利物浦，惜只能在歐聯分組賽亮相，他在2018年初離隊後，效力巴塞亦連環被羅馬及利物浦反勝淘汰。

該名巴西進攻中場今季被巴塞外借至拜仁，豈料竟然有機會淘汰巴塞，更親手在巴塞的傷口上灑鹽，為拜仁6度封王出一分力。古天奴成為巴塞隆拿史上首名借將奪走歐聯冠軍，及後他在社交網站上載捧盃的威水相，配上「榮耀歸於上帝」。

古天奴跟隨拜仁慕尼黑成為「三冠王」，結束完美的外借球季，拜仁方面早前明言不會買斷該名巴西中場，至今仍未知來季的去向，而英國傳媒流傳古天奴有機會再戰英超，盛傳阿仙奴是他下個目的地。

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