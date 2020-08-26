【行山】疫情限聚等因素影響　樂施會毅行者再延至明年1月

樂施會原定11月舉行的樂施毅行者活動，延至明年1月29至31日舉行。

去年因社會運動，毅行者歷史上第二次取消，並容許參加者把名額及已籌得的捐款主動保留至2020活動；樂施會今日公布，指原定今年11月舉行的毅行者活動，將延至明年1月29至31日舉行。

毅行者在4月時公布，超過8成隊伍選擇保留名額至今年，因而今屆公開抽籤將會取消。（毅行者Facebook）

疫情發展、限聚令因素再延期

樂施會表示，自年初起已積極籌備活動，由申請各類活動牌照、擬定活動主題、拍攝宣傳海報，以至數月來與毅行者、義工團體、贊助機構等多個協作單位緊密溝通，更到各檢查站實地視察，反覆檢視籌備工作中的各項細節，並盡力研究應對措施，務求令活動能順利舉行。

然而，距離11月不足3個月時間，疫情的發展及限聚令措施仍存在很多不確定因素，除了影響大會籌備工作，大會亦擔心參加者在缺乏充裕的時間操練及周詳的支援補給計劃下，影響參加者於原定活動當日的狀態和安全。

大會在去年堅守至活動前兩日最終仍要取消，今年全球又遇上前所未見的挑戰，再度延期。（毅行者Facebook）

會方稱在研究後備方案時，首要考慮的是必須要在適合行山的季節內進行活動，而未來數個月麥理浩徑只餘下1月29至31日，可供申請為三日兩夜的100公里活動之用，因此大會作出這個延期安排。

樂施會指會繼續密切留意疫情發展及評估風險，相應改動、捐款、隊伍名額等細節安排，並於下月中公布。

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