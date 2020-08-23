大埔行山路線｜大美督起步行橫七古道探廢村　下山出鹿頸回粉嶺

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立秋已至，天氣早、晚有涼意，午後仍覺炎熱，小組活動走大美督至鹿頸的橫七古道，大美督巴士總站起步。

（行山日期：2020年8月12日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天陰，9時45分在大美督巴士總站集合，二人一組沿車路步至遊客中心，經八仙嶺自然徑上行至春風亭。

拍照後慢慢上行，上行一兩段開始落下，隊友打傘前行至岔口，轉左上行可到八仙嶺的八個山峰，當日直行走環山徑，經橫山徑下村、七木橋（橫七古道）至尤德亭避避雨及大休。

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休後走回路口，沿山徑下山出鹿頸，約45分鐘路程走回鹿頸，等搭3點開出班車回粉嶺，當日全程有雨，路不算難走，約10公里，4個多小時走畢全程。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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