西貢行山路線｜行郊遊徑登嶂上高原　接麥徑三段上雞公山睇靚景

撰文：CATT’S BLOG
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副熱帶高壓脊為本港帶來不穩定天氣，行山當周持續有雨，小組活動安排海下路上嶂上，高塘起步。
（行山日期：2020年8月5日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
早上天陰，在西貢全記小店早餐，搭9時20分開出94號巴士到達高塘站。下車後整理一下行裝，其間開始下雨，雨勢不算大，行程繼續，二人一組沿車路步至海下路。
前行不遠有石級路，沿石階路上行至嶂上高原，嶂上村落現已無人居住，位於海拔300米的大草原已成為營地。高原上還有一間許林士多，每逢假日或行山季節，老闆會回來開舖，老闆煲的涼茶及豆腐花非常可口，但行山當日可能是平日，未有開舖。
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在高原逗留一會，續走麥徑三段，經花苗、畫眉山下山，岔口走上雷打石坳大休。休後沿山路行，續走麥徑三段上雞公山，拍過照繼續下山至水浪窩搭車離開，當日約走10公里，4個多小時完成。
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（部份相片取自隊友）
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