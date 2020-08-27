【羽毛球】世界羽聯取消香港站　世巡賽縮至4場歐洲及亞洲公開賽

世界羽聯（BWF）今天公布巡迴賽新賽程，最終因疫情決定取消10至12月的所有巡迴賽事，包括原定11月中舉行的香港公開賽，並在歐洲及亞洲舉行4場公開賽取代。

受新冠肺炎疫情影響，世界羽聯在7月尾宣布取消9月的4站亞洲分站賽事，最快的比賽將是按原定計劃、10月3至11日於丹麥舉行的湯優盃。

去年在香港公開賽封王的李卓耀，在賽事取消下未能於主場爭衛冕。（資料圖片）

世界羽聯今日公布最新賽程，基於創造安全的比賽環境，決定取消原定10月至12月舉行的11站巡迴賽分站比賽，包括11月舉行的香港公開賽。湯優盃結束後，世界羽聯巡迴賽將繼續在丹麥上演，於第42周和第43周分別在丹麥的奧德賽舉行為期兩周的歐洲賽事。

基於安全理由，世巡賽由11站縮至4站，分成「歐洲站」的丹麥與「亞洲站」進行。（新聞稿）

考慮到隔離期，相隔兩周後，BWF將分別在11月10至15日及11月17至22日舉行兩站亞洲公開賽，年終賽亦會提前至11月25至29日舉行。BWF在聲明中表示兩場亞洲賽及年終賽的舉辦地點待定，惟賽程網頁顯示3場比賽均在馬來西亞舉行。

BWF表示2020年賽季累積分數只會計入「解凍中」（Unfreezing）的世界排名，具體計算方法將在稍後公布。

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