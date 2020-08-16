【我的名字．周凱華】十五載樸實無華劃上句點　談最後一次斷捨離

十五年前，周凱華離開加拿大的家，獨自來港成為職業羽毛球運動員，穿上香港隊球衣東征北討。 清理雜物、入箱、寄貨、辦國際車牌……離開前兩星期，周凱華忙着處理各種瑣事。十五年後，真正「回家」的日子到了。 與周凱華談羽毛球談過很多次，最後一次，我們要談的是「斷捨離」。 攝影：黃寶瑩

周凱華「回家」前最後要做的其中一件事，就是離港前最後一次受訪。一貫穿上簡單便服、束起馬尾、不施脂粉，一貫純樸而真實的她。

十五年積累的事物，篩選過後，已打包好寄回加拿大，丟掉的東西不多，「丟了許多比賽留下來的球員證，只留下兩三張奧運會等大賽的證件……無論保不保留，回憶都在。」

周凱華為羽毛球來港，每一位拍檔都造就了她的生涯：與官念慈、陳虹容、陳祉嘉合作女雙；混雙拍檔換過幾次，有魏仁君、王偉康，最成功的必定是與「光頭」李晉熙合作，多站大獎賽、世巡賽冠軍、2014亞錦賽冠軍、2017世錦賽銅牌。2018年亞運結束後不久，周凱華身心俱疲，與李晉熙拆夥，短暫與麥喜俊合作後，今年終在34歲之時退役。

簡單束起的馬尾、臉上不施脂粉，周凱華一向簡樸。（黃寶瑩攝）

離開前清理雜物，除了球員證，周凱華基本上沒丟棄過什麼，念舊得被媽媽戲稱是「八古婆」，十五年前帶來的行李，很多竟保存至今、再次帶走——已故爸爸買給她的衣服、婆婆寫在薄荷糖紙上的一字一句、相簿、家人送贈利是的封套……要斷掉運動員生涯不難，因為她自問已盡全力做到圓滿。最不捨的，卻全是帶不走的、藏在事物中的情感。

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球場上，周凱華一直予人堅強的印象，場外的她卻感性且脆弱，「離」這個字是最大考驗，「我很感情用事，在離別這個課題上，一直進步不到。」

十五年前離開家人來港之時、還有多年來摯親的離世、還有每次短暫回加拿大又返港、再到今次與香港訣別，每次都心如刀割，「若家人和朋友都可以在同一地方生活，就好了……我很怕變化，所以不想再要離開一個地方，變化對我來說是一件好難接受的事」。

周凱華在2017年底開始飼養天竺鼠「妹豬」，本來一心帶返加拿大，未料獸醫朋友力勸她不要讓「妹豬」坐飛機，「因為天竺鼠氣管短，坐飛機可能會死……死了怎辦？只能交給朋友照顧」。將「妹豬」送到朋友家中之時，她又哭了。

周凱華在香港生涯點滴：

+ 4 + 3 + 2

香港社會與體壇劇變 「我無法改變自己去迎合香港」

對香港，離別很難，留下卻更難。

周凱華年幼時已舉家移民加拿大，一開始打羽毛球也是在加國受訓、曾成為小國手，直到2006年她19歲之時獲時任香港羽毛球隊總教練陳智才邀請，才毅然來港發展。

初來香港、穿起香港隊球衣「倒戈」加拿大的舊隊友，她自覺是個叛徒；在香港15年後再回加國，她矢言可能會再打小比賽，但不會代表加拿大參加大賽，「我能踏足國際、成為職業球手，就是在香港開始的，是香港成就了我的一切，不能做叛徒」。朋友勸她留下，「朋友都說香港教波收入更高，但我真的不行、做不到」。

周凱華的念舊重情、樸實無華，註定無法與變化多端、利益至上的香港楔合，教她可惜的不止小時候常光顧、在元朗、九龍城的老舖，多年來紛紛結業，更是香港羽毛球隊的環境。

在港15年，周凱華為羽毛球傾注所有心血。（資料圖片）

十五年前，體院還未擴建，資源不充裕，運動員要住宿舍、要享用「精英閣」飯餐，就要先在特定賽事拿到獎牌，那段日子艱苦卻充實，「這樣才不會有惰性、也不會覺得一切是必然」，現今香港體壇資源豐富得多，精英運動員在疫情百業蕭條下尚能加薪，但港羽的實際發展，卻與周凱華的預期相去甚遠——她曾期望隨着體院有更好配套、球隊有更多運動員，登上頒獎台的隊友也會愈來愈多，「沒想過，最後還是那幾個人。」

她也絕非只懂念舊的「老一輩」，而是着實地為一些失落了的價值而可惜，「運動員這份職業絕非得來容易，發展到現在的規模當然是好事，但有些規則或門檻不能大眾化，就像讀書那樣，不是你想讀就能讀，要有更高標準」。

說起兒時偶像、後來熟絡的奧運金牌得主龔志超，周凱華曾獲這位中國球手「身教」，從而建立她對運動員這身份的要求，「她踏踏實實，別人覺得她是神嗎？她仍每天努力練波，不會給人一個假象，不會因為自己比較叻就不用努力，或去追求更多廣告、美容代言。」

龔智超23歲嬴得2000年悉尼奧運羽毛球女單金牌，25歲即宣告退役，生活平淡。（Getty Images）

周凱華不諱言，香港失去了以前的人情味，大環境利益掛帥，實在無法改變自己去迎合，「現在香港很多人可以為利益違背自己，若我是個運動員而去欺騙普羅大眾，跟一個庸醫有什麼分別？運動也是一種傳承，（若騙人）會害了小朋友一生」。

香港的多變從未令她改變，反而更提醒她「不要變」。十五年後回到加拿大，周凱華還是那個周凱華，她已在當地找到欣賞她理念的人，將會成為球會教練，希望如龔志超般身教予下一代：「當中會有很多問題要解決，但相信可以感染到人……慶幸自己曾被感染過，我知道這種方式可以感染人，是很踏實的」。

無論香港怎樣變，都無法改變她——十五年前後，周凱華還是那個周凱華。（黃寶瑩攝）

訪問出街之時，周凱華已在返回加拿大的航班上，雖說香港的變化快得令她難以留下，但香港的人與物，她仍深愛、不捨，亦因而拒絕朋友送機，「我一定會哭，既然我的形象在大家心目中是這麼硬朗，就給我一點面子吧」。

場上的硬朗、場外的感性，無論是哪一面，都是真實的周凱華。在斷捨離這個畢生課題面前，最重要的，是不要割捨真正的自己。