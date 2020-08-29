抗癌女飛魚池江璃花子久違594日之戰　小組第一奪日大錦標賽資格

去年底戰勝血癌的日本女飛魚池江璃花子，今日以東京舉行的東京都特別游泳大賽作復出戰，時隔約1年零7個月重返賽場。 「想再次變強，游得比大家更快。」抗癌後積極面對新生的她朝全面復出進發。最終，她在個人保持紀錄的女子50米自由泳游出比目標26.86秒快0.54秒，取得日本大學生錦標賽資格，喜極而泣。

年僅20歲的池江是11項日本長、短池全國紀錄保持者，包括3項長池亞洲紀錄。兩年前她在亞運會摘下6金2銀，被視為東京奧運金牌希望，但她去年一月確診白血病，經歷艱辛的抗病療程後，終在12月戰勝癌魔，今年3月重返泳池訓練。

池江璃花子自去年1月的三菱養和游泳賽後，抗癌後首次參加正式賽事。（資料圖片/GettyImages）

挾24.21秒日本紀錄 26.32秒奪日大錦標賽資格

尚處於恢復階段，訓練不足半年，這名游泳天才少女今日於東京都特別游泳大賽登場，出戰50米自由泳，她曾以24.21秒創下此項目的日本紀錄。在沒有觀眾的場館，久違594日的戰鬥身影，第5組踏進泳池的池江眼神堅定，目標是達到參加全日本大學運動會的標準26.86秒，她賽前說過：「這是確認數個月以來練習後的實力，也是我期待已久的比賽，會好好享受作為選手的競技心情。」

池江在第5組出場，排第3線的她一直緊貼對手，最終率先觸池。（直播截圖）

「嗶」的電子發令器一響，代表RENAISSANCE的池江全力跳進水中，節奏緊湊的50米，腦海除了目標的數字，還有這一年多來對競技的思念、為紀錄而戰的自己。游泳，對從前的她是與紀錄和對手的鬥爭；現在，能在水中一呼一吸是難能可貴的幸福。僅每一米的移動，是這年半來遠超於常人的毅力。

換氣的節奏、划手的轉動、規律的打水，達到了！率先觸池的池江以26.32超標完成，取得小組第一名，奪得日本大學生錦標賽資格。她與名列第一的今井月游出的25.22秒差1.10秒，排總成績第5。

「這是我游泳的第二人生」

賽後她向泳池深深鞠躬，在池邊走向更衣室時不禁流下淚來，「這是我游泳的第二人生，比起達標時間，更沒有想過能成為分組第一，『第一』讓我很高興。」她笑道。

池江以小組第一名完成，以強勢重返日本大學生錦標賽。（截圖）

「對游泳的堅持從沒有改變」

「26.86秒」，患病後的目標由遠大的世界紀錄、奧運金牌，降至參加全日本大學運動會的資格，可是她沒有意志消沉，「生病改變了我對事物的看法，但我對游泳的堅持，從沒有改變」。0.54秒的突破，是她全面復出的第一步，也盼能以自身經驗鼓勵與病魔戰鬥的患者。

無獨有偶，今次東京都特別大賽的主題是「Restart～向未來之再生」。

比患病前消瘦的池江，復出戰比目標時間游快0.54秒，網民留言「歡迎回歸」。（網上圖片）

患病後，池江璃花子的目標轉而出戰2024年巴黎奧運。（GettyImages）

池江璃花子恢復歷程：