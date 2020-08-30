【社區盾】阿仙奴互射十二碼挫利物浦　一個月內連奪兩錦標

作為英超前哨戰的社區盾昨晚（29日）於倫敦溫布萊球場上演，交手雙方是衛冕英超的利物浦，及月初奪得足總盃冠軍的阿仙奴。 季前表現平平的紅軍大部份時間未能發揮上季水準，最終戰至互射十二碼，於小將利安比維斯達（Rhian Brewster）射失下告敗，阿仙奴得以在一個月內奪得兩項錦標。

利物浦在隊長佐敦軒達臣及阿歷山大阿諾特未及復出下，以占士米拿配搭韋拿杜姆任中場，右閘位置則由19歲小將尼高威廉斯出任。威廉斯在整個上半場都遭阿仙奴集中火力攻擊，13分鐘，奧巴美斯左路畸角位一推、大腳一抽射入一記世界波，這位阿仙奴隊長即擺出電影《黑豹》的經典「Wakanda Forever」動作，向昨日因病離世的Chadwick Boseman致敬。

奧巴美揚入球後，擺出「Wakanda Forever」動作，向以飾演「黑豹」聞名的演員Chadwick Boseman致敬。（Getty Images）

紅軍發揮水準以下 南野拓實入替改變戰局

利物浦整個上半場表現都在水準以下，雖然佔據更高控球率，但失去之前兩季的快速迫搶，前線三子穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴更顯得患得患失，面對脫胎換骨的大衛雷斯及由他率領的防線，少有建樹；尚未續約的韋拿杜姆及占士米拿合作的中場亦顯得欠創造力。

高普終在59分鐘決心改變局面，以南野拓實及拿比基達，入替占士米拿及尼高威廉斯，堵住右閘的漏洞，同時為中場注入活力。調入兩人後局勢即有改變，紅軍牢牢控制戰局，南野拓實更是大為活躍，搏得罰球之餘，亦在73分鐘近射得手，以紅軍處子球追平比數至1：1。

南野拓實（左一）射破達米安馬天尼斯十指關，追平比數。（Getty Images）

小將射失十二碼 高普一力承擔

阿仙奴末段曾嘗試再向利物浦進逼，希望在法定時間內解決比賽，但最終未能再添入球，兩軍戰成1：1完法定時間，按社區盾賽例直接進入互射十二碼。結果第一輪兩軍共10名球員操刀，僅得92分鐘才入替的紅軍小將比維斯達射中門楣彈出，阿仙奴由奧巴美揚射入第5球，以5：4擊敗紅軍，一個月內連奪兩冠。紅軍則逃不過連續兩屆社區盾互射十二碼落敗。

阿仙奴在新球季有個好開始，眾將自然忘情慶祝，另邊廂的利物浦則愁眉不展，尤其是射失十二碼慘成罪人的比維斯達更一臉愁容。然而，高普賽後卻決意一力承擔所有「罪名」：「若要怪罪任何人，那就只能怪罪於我。」補時階段才調入比維斯達，顯然是希望他負責十二碼環節，高普解釋：「我要他射十二碼，是因為他一向入球能力強，也很有自信，但今天卻不是這回事……不過，我相信今天不會輕易傷到他」。