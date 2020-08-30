【社區盾】阿仙奴英雄致敬Chadwick Boseman　奧巴美揚面罩的意義

在電影《黑豹》（Black Panther）飾演這超級英雄的Chadwick Boseman，與大腸癌搏鬥4年，惟昨天（29日）仍因病離世，終年43歲。 阿仙奴隊長奧巴美揚去年曾在慶祝入球時扮演「黑豹」，昨日在社區盾再於攻破對手大門後，向Chadwick Boseman送上最後致意。

在《黑豹》之中，主角T'Challa繼承亡父成為Wakanda一國之君，挺身保衛國家、更在《復仇者聯盟》中夥同其他超級英雄拯救世界。

現實之中，奧巴美揚身為阿仙奴一隊之長及主力射手，亦是球迷心目中的英雄：本月初的足總盃決賽，他獨力射入兩球，助「兵工廠」擊敗車路士封王；昨晚的社區盾，他先在比賽初段射入一記世界波，再於互射十二碼階段射入致勝一球，助阿仙奴擊敗利物浦，一個月內連取兩錦標。

Chadwick Boseman因癌症離世，終年43歲。（instagram）

奧巴美揚射入致勝十二碼，助阿仙奴奪得社區盾。（Getty Images）

這場社區盾最為人津津樂道的，不是利物浦輸波、也不是南野拓實的紅軍第一球，而是奧巴美揚致敬Chadwick Boseman的慶祝動作。

奧巴早於賽前已在twitter發文，向Chadwick Boseman致意：「我們都很傷感！你為我們帶來了希望和力量，願你安息 #wakandaforever」，加上他早於去年3月的歐霸盃16強次回合，對雷恩射入奠勝球後，就戴上「黑豹」面罩慶祝，大批球迷都要求他在社區盾再演一次「黑豹」，甚至連為數不少的利物浦球迷也不禁道：「希望利物浦最後即使嬴波，也讓奧巴美揚入球、再向Chadwick Boseman致敬吧！」

奧巴美揚過往曾扮演不少角色：

+ 4 + 4 + 4

利迷的願望實現了一半，阿仙奴笑到最後，但奧巴美揚亦一如所料，在入球後擺出《黑豹》戲中經典動作，雙手握拳、前臂交疊成交叉狀放於胸前，再向鏡頭喊出：「Wakanda Forever！」奧巴美揚去年初演「黑豹」，並非他首次在慶祝入球時扮演超級英雄，他效力多蒙特之時，就曾扮演過蜘蛛俠，也曾與當時的隊友馬高列奧斯分演DC的蝙蝠俠及羅賓。

歷年生涯扮演不同角色

扮演「黑豹」絕非貪玩，對於這位加蓬國腳來說，「黑豹」是個特別的存在。首次扮演「黑豹」慶祝後，他曾解釋：「我需要一個能代表我的面具，那就是黑豹。在加蓬國家隊，我們被稱為獵豹，所以那能代表我」。

奧巴美揚是加蓬國家隊隊長，儘管他能力出眾，但這支中非球隊整體實力平平，至今未曾參加過世界盃決賽周。奧巴或許期望如T'Challa帶領Wakanda提升國際地位般，帶加蓬一登世界盃舞台。

奧巴美揚與社區盾合照，今次幸好未有再將獎座弄跌。（Arsenal Facebook）

阿仙奴領隊阿迪達賽後亦為球迷帶來關於奧巴美揚的好消息，奧巴早前一直未續約，但阿迪達指已「好事近」：「對於他（奧巴美揚）續約一事，我感到十分正面，但當中涉及許多細節，我們仍在努力一一解決。我不擔心續約問題會影響到季前備戰，而且我們關係很好，奧巴每天操練的時候都笑得開懷」。