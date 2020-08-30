【FIFA 21】Career Mode更新曝光　沙福城買美斯+麥巴比不是夢

《FIFA 21》將於10月上架，近日再有外國網民流出職業生涯模式（Career Mode）的更新，玩家將可以變成「油王」，利用「無限金錢」組建自己心儀的星級陣容。

追蹤《FIFA》相關消息的Twitter專業「@FCMC_ 」，近日上載數張圖片，透露Career Mode現在於新一集的一大更新。

過去玩家要引入額外資金，需要花時間升級及用FCC購買。（網上圖片）

在過往，玩家如果Career Mode擔任領隊，想得到額外資金，需要在EASFC Catalogue升級才可購買相關的Financial Takeover。

不過，《FIFA 21》免卻了升級的麻煩，讓玩家在開新Save時就可以直接得到資金，金額有3個選擇：1000萬英鎊、1億英鎊、5億英鎊，玩家亦可關閉Financial Takeover，自己一手一腳打天下。

5億英鎊在手？沙福城買麥巴比不是夢。（網上圖片）

@FCMC_ 更表示資金會加到原本初設的預算之中，如果用富豪球會自然富者愈富。除此之外，該頁更指出可以在遊戲期間提出注入資金的要求，可謂十分方便，亦跟另一足球遊戲《Football Manager》要求董事會注資的選項相似。

認真，有額外5億英鎊在手都不會買美斯。（Getty Images）

有網民見狀表示會揀5億英鎊，並盡收遊戲中的「妖人」球員，又有玩家表示可以用低組別球會砌星級陣容。

美斯想離開巴塞隆拿？放人條款要7億歐元？或許在《FIFA 21》Career Mode可以輕鬆買到美斯，果然有錢就是任性。

《FIFA 20》今季英超最佳20人組合包名單：