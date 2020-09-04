【行山】劉嘉玲行粉嶺石板潭與壺穴打卡　感歎香港山明水秀

撰文：顏銘輝
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喜歡行山跑步的劉嘉玲昨日又去了遊山玩水，在社交網站分享她跟親友到粉嶺南涌行山，觀賞南涌石板潭的壺穴奇景。她感歎香港真的很大，有很多地方都未去過。
劉嘉玲昨日下午在Instagram分享行山相片，見到背景是一條山澗。她的裝備相當齊全，有戴手袖防曬，亦有戴手套，方便在石澗攀爬。她留言：「突然發現香港好大！好多地方都沒去過，而且很美，山明水秀。」
【劉嘉玲行山看壺穴】
有網民回應，問她去了什麼地方行山，但她未有透露地點。不過，相中風景有瀑布及壺穴，估計是粉嶺南涌的石板潭。石板潭又稱嘉龍潭，位於屏嘉石澗下游。石板潭的壺穴是香港郊野的著名景點。
劉嘉玲上月初都去過鹿頸一帶行山，行入谷埔，看來她幾喜歡新界東北的山水名勝。常常在Instagram留言喜歡行山，翻看她的行山照片，見到她去過大欖涌水塘的千島湖清景台、西高山、八仙嶺、大浪西灣、太墩及針山等地。
【劉嘉玲上月初行鹿頸】
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她在4月時跟周潤發由北潭涌出發，行往大浪西灣及鹹田灣，半行半跑走了22公里，她當時表示創自己紀錄，「對腳好似唔係我自己嘅」。她還多謝周潤發教識她這個有益身心的喜好。
劉嘉玲近半年還行過什麼地方？（按圖放大）
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