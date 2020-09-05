【英超熱話】阿仙奴眾將齊撐患癌小球迷　奧巴美揚送暖心祝福

早前離世的荷里活影星Chadwick Boseman，因為大腸癌而奪命，阿仙奴隊長奧巴美揚早前在社區盾，特意以「黑豹」的招牌動作慶祝，向該名影星致敬。 與癌症搏鬥的過程艱辛，阿仙奴一名小球迷Yasmin卻不幸患癌，當奧巴美揚得知消息後，隨即向小女球迷送上暖心祝福，並贈上全隊簽名球衣，為小女孩打打氣。

Marvel電影《黑豹》中飾演主角的Chadwick Boseman，與大腸癌搏鬥4年後不幸離世，終年43歲。阿仙奴隊長奧巴美揚曾經在入球慶祝時，雙手握拳、前臂交疊成交叉狀放於胸前，以《黑豹》的招牌動作慶祝，事關奧巴認為黑豹最能夠代表他，而他在早前的社區盾入球後，再度擺出「黑豹」姿態，向Chadwick Boseman致敬。

阿仙奴英雄致敬Chadwick Boseman 奧巴美揚面罩的意義

奧巴美揚在社區盾入球後以黑豹的招牌動作慶祝，向Chadwick Boseman致敬。（資料圖片／Getty Images）

癌症每年奪去不少性命，阿仙奴一名9歲小球迷卻不幸患上骨癌，年紀輕輕便需要與癌症搏鬥。「小槍迷」Yasmin的父親透過Twitter希望奧巴美揚為女兒送上鼓勵，積極與癌魔搏鬥。

阿仙奴小球迷Yasmin不幸患上骨癌，她父親透過社交網站希望奧巴美揚為女兒打氣。（Twitter截圖）

阿仙奴球員美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）看到Yasmin父親的訊息後，除了祝福小女孩外，並轉發希望讓奧巴美揚看見。當奧巴美揚得知消息後，他隨即向Yasmin送上暖心的祝福，並贈她一件全隊球員簽名的球衣，希望Yasmin早日從癌症中康復，「Yasmin，我祝願你一切安好，我全力支持你與病魔搏鬥，我會送贈一件全隊簽名球衣。」

美蘭尼爾斯與奧巴美揚一同向Yasmin送上祝福。（Twitter截圖）

阿仙奴首5輪賽程：

施巴路斯以借將身份留效兵工廠

另外，由皇家馬德里外借至阿仙奴的中場施巴路斯（Dani Ceballos），曾經傳出兵工廠買斷的傳聞，該名西班牙中場如今再度以借將身份返回阿仙奴，宣布續借多一個球季。

施巴路斯新球季將續披8號球衣上陣，阿仙奴主帥阿迪達對施巴路斯留效大感高興，盛讚該名24歲的中場熱情與技術兼備，將會是隊中重要的一員。

施巴路斯將繼續以借將身份效力阿仙奴。（阿仙奴Twitter截圖）

【今夏已落實轉會】