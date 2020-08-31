F1車評︱法拉利比利時站一年後大倒退　車速戰術換胎無樣掂淪中游

剛完成的F1比利時站，一如既往由平治車手奪冠，法拉利繼續不濟，兩架戰車今站更毫無斬獲，無分落袋。 本周末將轉戰意大利站，返回主場出戰前夕，法拉利再度「行路打倒褪」，今站慘被多支中游輕鬆超越外，車隊策略同樣令人摸不着頭腦，下站主場揚威相信難過登天。

比利時斯帕賽道（Spa-Francorchamps）被譽為「速度天堂」，相當講求戰車的引擎馬力，一向以「馬力勁」見稱的法拉利，理應在斯帕佔優，上年旗下車手陸克萊正是在比利時「開齋」，奪得首個F1分站冠軍。

當時沒有人想到，只是一年之後，他們的速度優勢已蕩然無存。

陸克萊去年在比利時站贏得個人首個分站冠軍。（資料圖片／Getty Images）

圈速一年後跌近半秒

法拉利今季戰力大倒退，由爭標分子慘變中游車隊，有分落袋並非必然，陸克萊兩度踏上頒獎台亦有幸運成份。

陸克萊去年在比利時站排頭位奪冠，翻查上年的排位賽圈速，他造出1分42.519秒。一年過後，法拉利不進則退，陸克萊今年第二節排位交出1分42.996秒，比去年慢近半秒。戰力再倒退，周六排位賽兩架戰車幾經辛苦脫離Q1，苦苦掙扎下雙雙在Q2止步，以第13及14位起步。

公認最弱的威廉士在排位賽僅以0.2秒落後法拉利，難怪賽前笑言與法拉利有得鬥，「躍馬」今站排位差，Race Pace更差，雖然陸克萊開賽早段一度躋身前十，惜及後被其他車手一一爬頭，再度與隊友華迪爾「合體」。兩架戰車採取不同戰術，陸克萊兩度「入Pit」換胎，希望以較新的輪胎追趕其他車手，即使他扭盡六壬，最終亦未能改善成績，兩架「躍馬」以13位及14位衝線，自2009年後首次兩架戰車完成賽事，但沒有分數落袋。

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陸克萊與華迪爾今年在比利時站，幾經辛苦下躋身第二節排位。（Getty Images）

比利時站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

追不上平治 更接近威廉士

法拉利今季積弱，戰車速度已被下游車隊趕上，若果威廉士的佐治羅素沒有炒車的話，相信有力與華迪爾及陸克萊一戰。

「躍馬」戰車今站戰力乏善可陳，面對其他戰車來襲時「有得睇無得鬥」，只好將位置拱手相讓，正如華迪爾在直路被駕駛愛快的舊隊友拉高倫超越，眼見法拉利被其他車隊予取予攜，來季加盟的辛斯亦難免「擰擰頭」。

前法拉利車手拉高倫今站以愛快戰車超越法拉利的華迪爾。（Getty Images）

法拉利戰術換胎同樣唔掂 陸克萊與車隊「謎之無線電」

除了戰車速度欠奉，車隊各方面的問題同時浮現，陸克萊今站兩次換胎，惟悉數遇上阻滯，兩次入Pit同樣出現人為錯誤，車隊工作人員未有充足準備，使他損失不少時間，該名摩納哥新星忍不住向車隊投訴。

陸克萊與車隊的「謎之無線電」，曝露法拉利今站的戰術混亂，比賽工程師模稜兩可地告訴陸克萊車隊戰術未明，當「陸仔」問車隊為何再度入Pit時，車隊工程師以「我遲啲話你知」答覆他，令人費解。

陸克萊兩次入站換胎同樣有阻滯，損失不少時間。（Getty Images）

陸克萊指戰車馬力不足，在開「DRS」的情況依舊未能超越對手；「四屆冠軍」華迪爾坦言在今站上了一課，促車隊要着眼改善，不能靜待奇蹟降臨。

主場出戰在即，法拉利卻換來尷尬的戰績，車隊話事人賓諾圖（Mattia Binotto）賽後表示失望及憤怒，希望車隊上下共渡時艱。

F1未來5站賽程（按圖放大）：