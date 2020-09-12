【英超】列斯聯激情回歸　黑暗中領悟審慎理財與爭取成績的平衡

提起列斯聯，你會記起哪一幕、哪一位球員呢？ 這間百年老號，卻與年輕、活力劃上等號，當年無論前中後什麼位置，總有一個熟悉的名字，列斯聯伴隨球迷成長，他們曾經風光，亦嘗跌至谷底，算是其中一支悲情球隊。

列斯聯1990年重返頂級聯賽，一季後即捧走聯賽錦標，是末代英甲冠軍，在英超年代屬於黑馬份子，球隊踢法速度與體力兼備，充滿朝氣，一班「生牯仔」曾令不少強隊吃盡苦頭，掀起過一場「青春風暴」，最威水要數到2001年殺入歐聯四強了，可惜這次登上高峰，原來是淪落的起點，或者當年班主列斯達利（Peter Ridsdale）野心太大吧，大肆擴軍卻成績欠佳，導致球隊收入與支出失衡，陷入經濟危機，在不斷惡性循環下，最終一沉不起。

幾名資深球員壓陣，配合一班年輕新秀，列斯聯就這樣打進了歐聯4強，白色旋風席捲歐洲。（Getty Images）

2004年列斯聯英超護級失敗，展開漫長的暗黑歲月，球隊戰績低落，還要變賣球員、賣地套現還債，結果2007年因財政不穩而慘被接管，須債務重組，被賽會扣分懲罰、再次降班，一度跌至第三級別的英甲聯賽角逐，令球迷傷心欲絕，列斯聯在千禧年代由盛轉衰，更衍生了一句「Doing a Leeds」 ，成為球會財政管理不善的代名詞。

戰術多變又具感染力，64歲的比爾沙，比起一些較年輕的領隊，更具活力。（Getty Images）

這段最動盪的時期，列斯聯數度易手並大幅改革，經歷過5任班主、15任領隊、超過260個球員，直到2017年，意大利商人拉利辛尼（Andrea Radrizzani）入主，翌年再找「狂人」比爾沙（Marcelo Bielsa）來到執教，球隊才告穩定下來，並立下決心挑戰英超席位，2019年的升班附加賽不敵打比郡功虧一簣，不過今年捲土重來便勇奪英冠錦標，終可圓夢。

回想比爾沙當日宣布加盟的消息一出，令列斯聯球迷又驚又喜。他是近年列斯聯教練中名氣最大一位，連曼城領隊哥迪奧拿及熱刺前領隊普捷天奴都表明敬重，上任記者會已見感染力。他表明已看過去季球隊51場賽事影帶，分析球隊為何從季中的附加賽圈跌到中游完季。最重要是，比爾沙這句話讓列斯聯球迷有希望：「不可能不去想像，升班的光景。」

比爾沙的狂人歲月，一路走來始終要「踎」（按圖放大）

英格蘭足球不易教，尤其英冠，競爭激烈，球員易傷易殘。球隊上半季領先，下半季跌到中游，屢見不鮮。比爾沙領軍後首季，戰術上對列斯聯眾將的體能要求極高，季尾關鍵時刻終於「頂唔順」。最後4仗1和3負，被錫菲聯後來居上搶走第2的直接升班資格，球隊疲態畢露，主力持續出現長唞。結果於附加賽準決賽，總比數領先兩球下被打比郡反勝4：3。比爾沙說這樣的球隊都得不到前二，是「神的旨意」，「我們比其他球隊，需要多一倍機會才能入一球」，但他沒有如過去執教馬賽時突然離去，選擇留下來。

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去季列斯聯在季中嘗過7連勝，也曾在1月5戰4負，關鍵在於新冠肺炎停賽期後，列斯聯比其他球隊更快上力，在最後直路上拋離主要對手，終能重返英超。比爾沙昨日亦宣布，正式續約多一季，爭取留班相信是他今季主要任務。列斯聯暫時已簽入6個新兵，當中包括由華倫西華加盟的洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）。這個西班牙國腳級數實力兼備，配合由狼隊加盟的葡萄牙翼鋒希達哥斯達（Helder Costa）和連續第三季從曼城借用的年輕中場積夏里遜（Jack Harrison），一條中場線已成型。另外亦買入了弗賴堡正選中堅兼德國國腳羅賓高治（Robin KOCH）改善防線實力。

列斯聯2000/01球季勇闖歐聯4強，你記得他們嗎？

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十六年的痛苦、掙扎、浮沉與失敗，列斯聯終於回到英格蘭球壇最閃耀的舞台，季前引入洛迪高摩連奴及羅賓高治等新兵增強實力，成效如何拭目以待，今季陣中球員平均年齡22.8歲，青春無敵，但風暴可再嗎？經過多年前的慘痛教訓後，最重要是在理財與爭取成績中取得平衡，切忌重蹈覆轍。

班福特浮沉多年，在比爾沙麾下發光發亮，來年是他再次為自己證明的機會。（Getty Images）

列斯聯歐聯4強英雄，你最近還好嗎？

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列斯聯在2000/01球季衝擊歐聯失敗後，至降班之前的幾季，其實也有一些當時是新星或者將近退休的著名球員出現過，你還記得他們嗎？

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