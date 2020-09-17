【港超聯】復賽前必睇懶人包　最新軍情、球員註冊名單一覽

2019/20年度球季港超聯周六（19日）重啟，休戰接近6個月，球隊人腳都有變動，新球員復賽上陣資格也備受關注。 足總今日（17日）終為註冊爭議作出裁決，我們整理了各隊積分、賽程及球員名單，就讓大家在睇波前，一次過了解最新軍情及戰況。

港超今周六復賽，將決出聯賽冠軍，以及菁英盃、足總盃、高級組銀牌3項盃賽錦標。在香港飛馬、標準流浪、佳聯元朗及和富大埔退出後，復賽僅剩6隊參與，而退賽球隊的所有對賽成績與分數皆會取消，變相令爭標形勢再現變化。

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足總落實周六復賽 首仗東傑大戰 兩球隊11日4賽

【新積分榜】在4支球隊退賽後，港超僅餘6隊參與復賽，富力暫列榜首。（01美術製圖）

新兵上陣資格定義含糊 足總復賽前兩日終裁決

無論球迷抑或球隊，相信最關心的仍是新兵能否在復賽中註冊上陣。國際足協早前已裁定今夏轉會窗新加盟的球員，只能為新球會在2020/21球季的本土賽事中披甲，除非該球員符合「失業球員」定義，即早於足總上一個轉會窗（今年1月29日）前完約。

不過根據FIFA指引，若球員合約受疫情影響而提早完結，則可成例外，惟球隊必須提交證明文件。

新加盟球員能否在復賽中上陣，大大影響每隊的實力及爭標形勢，惟足總至今仍未有清晰答案。（資料圖片／袁志浩攝）

足總董事局今日開會，終在復賽前兩日作出判決。主席貝鈞奇指，若休季間球員從退賽球隊轉會或收回至參戰復賽球會，可獲上陣資格。若球員在復賽球隊間轉會，或從復賽球隊外借收回至復賽球隊，除非獲得前球會證明是因疫情而單方面提早解約，否則不獲註冊。各球會可於下周四中午12時前，向足總提交證明文件。

至於盃賽上陣規例，足總已決定維持原有限制，即同一名球員不能在同一盃賽為兩間球會上陣。而復賽期間，每隊換人名額亦增至5個，但只可換人3次。

富力在復賽後的積分榜領先，有機會首度問鼎聯賽冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

富力先甜後苦 防線成關鍵（目前排名：1）

富力原在榜首拉開3分，且擁有難以追趕的+25得失球差，但由於大多入球皆在退賽球隊身上取得，復賽後得失球差跌至+3。雖然球隊跟理文及傑志同得10分，但富力首循環對賽成績較佳，優勢仍不可忽視。

球隊賽程也「先甜後苦」，首兩輪先對實力較低的南區及愉園，料可養精蓄銳，備戰連帶亞洲賽資格的足總盃決賽。

富力中堅梁諾恆（左）轉投中甲梅州客家，對球隊防線影響深遠。（資料圖片）

球員方面，停戰間富力前線有安古路、利安高及林嘉緯他投，惟進攻火力依舊強勁。中後場球員白鶴、梁諾恆跟艾瑪臣先後離開。足總指，杜度獲批准在復賽中註冊上陣，而徐宏傑因屬中港轉會，國際足協已否決其復賽披甲資格；馮慶燁及林恩許若無法提交證明，亦無緣復賽。

富力另外3位中堅為老將羅拔圖、謝家強及勞列斯，即使重簽翼衛羅港威，後防人腳仍有限，面對緊密賽程，若有主力受傷，戰力隨時大減。

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+ 17 + 17 + 17

理文形勢被動 不變應萬變（目前排名：2）

高級組銀牌決賽延期8個月後，「黃黑軍團」終可跟東方爭冠，但相信聯賽冠軍仍是理文一大目標。 球隊因對賽成績而排富力之後，卻多踢1場，爭標稍為被動。不過，這也代表球隊在地獄賽程中可少踢1輪，球員有更多時間休息，也未嘗不是一件好事。

理文的陣容變化不大，大部份主力留隊，而新兵中村祐人、黃俊皓、陳嘉豪、張憙延均可參戰復賽，曾錦濤則需先提交證明。球隊上半季在主帥陳曉明帶領下，表現較去季有明顯進步，戰術及部署等備受讚賞，且看能否延續休季前的佳態，繼上屆菁英盃後再奪錦標。

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+ 20 + 20 + 20

傑志有力爭冠 續以老帶小（目前排名：3）

傑志雖暫位列第3，但其戰績跟富力一樣（3勝1和1負），雙方首循環對賽打和，「藍鳥」得失球差較對方多7球，可謂是富力爭標的最大勁敵。

復賽後傑志縱面對11日4戰的賽程，但球隊擁有自家訓練中心，無疑是一大優勢，可更容易配合球員狀態及需求，安排合適的訓練時間。

在林恩許及費蘭度兩位主將轉投敵軍，新中鋒加維蘭若未能提交證明也無法註冊，「藍鳥」戰力稍有下降，但陣中仍不乏有經驗的球員，而杜馬思、陸建鳴、何振廷、彭林林亦可參戰。球隊早在季初重用個別年青球員，部份已嶄露頭角，相信有助爭奪菁英盃。

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+ 25 + 25 + 25

東方龍獅班底雄厚 三叉戟錄全勝（目前排名：4）

東方較前3位球隊少1分，且多踢1場，爭標稍有不利，加上需兼顧足總盃及高級組銀牌兩場決賽，主帥李志堅或需輪換球員。不過，東方班底依舊雄厚，在馮慶燁、李家豪、慕沙及陳靜謙他投、胡晉銘借用至飛馬下，收回的鄭璟昊可參戰，劉學銘則需提交先證明；兩位新兵鄭子森及唐道碧亦獲批參賽，調動選擇仍不少。

由傑志加盟的費蘭度、翼鋒亞歷斯祖，或因無法提供解約文件而缺陣，但東方前線「三叉戟」盧卡斯、辛祖及艾華頓今季暫為球隊轟入19球，且合作4場錄得全勝，相信復賽後三子仍是球隊進攻核心。

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+ 19 + 19 + 19

冠忠南區換帥後首戰 新人事新作風（目前排名：5）

南區疫情間跟多位主力外援提前解約，包括查維斯、狄卡奧、迪亞高及文迪斯等中前場重心。可勝任多個位置的劉家銘、守將兼體能教練史必，以至青訓產品伍啟睿均未能留效；球隊亦指早前提及的葡萄牙籍外援不會在復賽中註冊，戰力大打折扣。

南區目前5戰得7分，分數跟榜首只有一場差距。在前主教練鄭兆聰離隊後，南區由列文執教，新人事新作風，有望為球隊帶來轉變。這位中堅也不排除以球員身份上陣，前鋒佐佐木周及史提芬彭利拿獲准註冊，攻力不容忽視。

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+ 10 + 10 + 10

愉園放開懷抱 隨時有驚喜（目前排名：6）

「快活谷」在復賽後積分歸零，奪標僅餘數字上的可能。球隊前中後場核心加維蘭、馬希卡歷及摩域治悉數離隊，外援僅餘中堅盧斯安奴；惟喜訊是新加盟的後衛曾至孝獲確認可於復賽上陣，前亞援簡嘉享亦成功領取特區護照，可以本地球員身份註冊。

然而由於足總已宣布今季港超取消升降制，在沒有護級壓力下，一眾小將或可放開懷抱，結果隨時有驚喜。

港超復賽．愉園．黎培基｜生涯開局遭改寫 要以入球讓大家記得我

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