港超復賽．理文．顏樂楓｜球季下半與人生下半　為目標絕不怠慢

新冠肺炎疫情中「新常態」誕生，足球世界稍歇後已重新運轉，港超未完的2019/20球季也終於在周六（19日）復賽，成為第三波疫情以來，香港首個復賽的體育賽事。復賽不代表回復正常，需在「不正常」的條件下進行：參賽的6支球隊由9月4日復操開始只有短短兩周備戰，除要恆常檢測，期間要嚴守家居隔離及防疫規則，無法與外界及傳媒接觸。 復賽前夕，6支球隊的6位球員，透過視像訪問談及感受和目標。

每日兩次量體溫、向球隊健康主任匯報；練波要勞煩隊友駕車接送；除了訓練和比賽外，不能出外、也不能在外吃飯，只能自煮或買外賣；還有定期病毒檢測……和許多港超聯職球員一樣，顏樂楓需要過着「半隔離式」生活到10月中球季結束為止，連未婚妻返回英國準備新學年，他都無法親自送行。

措施由公布到執行之間只有短短幾日去消化，27歲的顏樂楓坦言初聽到消息時「覺得好煩」，但想到能回到球場操練，眾人都展現出強大執行力：「足球員比較粗心大意，但除了我和幾個隊友一開始曾忘記量體溫外，最後個個隊友都做到」，螢光幕中的顏樂楓滿是期待，「大家對於做好指引、能開返波的決心真的好大。」

復操期間，球員需遵守嚴格的家居隔離規定，記者也只能透過視像會議軟件訪問顏樂楓。（影片截圖）

曾避看每日疫情數字 「看不到希望才更難受」

畢竟真的等得太久了。本港疫情曾在5月緩和、港超聯也一度準備復賽，但7月初第三波疫情爆發，每天新增3位數本地個案，操練再停，足總甚至制定了「腰斬時間表」，8月初幾乎宣告球季腰斬，但幾間球會反對，足總再與球會一同向政府爭取復賽後，終迎來轉機。

相較部份同業，顏樂楓是幸運的，理文一直如常支薪；但沒有操練、沒有比賽、沒有任何消息的幾個月間，心理上着實不易過，無了期等待間也只能做好自己，除了球隊安排視像會議在家訓練，也堅持跑步、健身，揮灑汗水後卻毫無實在感，「那時已經不想去看每日疫情數字，我有我自己做（訓練），做到想嘔才望一眼，但看不到希望才更難受」。

顏樂楓的操練情況：

排解負面情緒，靠的還是親情。未開始復操、隔離前，顏樂楓會到父母在粉嶺開的點心店幫忙，「出去幫忙的那天，好像做到了一些事、幫到爸爸媽媽，滿足感很大；他們回家後也會說，幸好有你幫忙！雖是客氣說話，但聽完後也會舒服一點」。疫情期間，他也成功向拍拖多年的女友求婚，不擅跳舞的他為此花了許多時間與朋友排舞、準備。親情與愛情，成了負面情緒的出口。

即將為人夫意味顏樂楓已然長大，疫情期間，自言一向「唔諗結果、乜都去做」的他也開始計劃人生，「會去想，球員生涯還想做到什麼？掛靴後想做什麼？到時候應該如何生活？具體地寫在紙上」，除了跟父母學習做生意，也的起心肝報讀課程，「學好後再透露吧！」他神秘地道。

助顏樂楓擺脫負面情緒的，是親情和愛情：

失去球感卻重拾快樂 別不小心摧毀上半季努力

計劃暫時只是計劃，最充實的感覺，還是來自復操後踏上球場一刻。哪怕左腳的球感和技術變得生疏、隊友狀態不佳下「兜口兜面」傳球都會交失，但這種感覺仍最快樂：「我們就會開玩笑，說你這個月好好熱身算了，下季再踢啦！大家都明白，只得兩星期時間重拾狀態實在太短，都不會怪責隊友」。為了盡快重拾球感，光頭總會提早半小時到場進行額外訓練。

顏樂楓很快已壓制興奮之情，因為理文有更重要任務，這支勁旅上半季表現大有改善，在參加復賽的6支球隊中排第2位，他絕不敢怠慢：「我們還要完成未完的目標……我們尚有（高級組銀牌）決賽未踢；聯賽爭標形勢雖較被動，但也是只差3分，仍有機會」。主教練陳曉明的教誨，他也牢記在心中：「下半季若不小心，就會摧毀上半季的努力，外界最終對我們評價如何，視乎自己的心態」。

疫情期間，顏樂楓為自己人生的下半場邁出了重要一步，眼前更重要的，是球季的下半場，兩個下半場，都要漂亮地完成。